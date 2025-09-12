Olcsó húsnak híg a leve? - nehéz helyzetben a hazai húsipar

Még langyos a fasírozott, amit késő reggeli ide vagy oda, muszáj megkóstolnunk. Pont, olyan, amilyennek a fasírozottnak lennie kell. Kellemesen fűszeres, szaftos, önmagában is laktató. Nincs benne semmi extra – mondtam volna korábban. Vagy mégis? Babati Zoltánnal a körmendi húsfeldolgozó üzemben találkozunk.

Babati Zoltán szerint több oldalról nehezített pályán mozog a hazai húsipar

Fotó: SZP

Nehéz helyzetben a hazai húsipar

Fehér köpenyt kapunk, bepillantunk a munkafolyamatokba. Itt ma már minden precízen, pontosan, számítógép vezérelve működik. A klímás helyiségben – mint egy állandó hőmérsékletű és páratartalmú padláson – száradnak a különböző készáruk. Nehéz eldönteni, az illat vagy a látvány bódítóbb. A ládában már töltésre vár a kolbásznak való, egy helyiséggel arrébb pedig folyamatosan működik a füstölő – a modern eljárásnak köszönhetően ezek a termékek a gyomrot is kímélik. A körmendi családi vállalkozás az ágazat egyik legismertebb és legelismertebb vasi képviselője Babati Zoltán mégsem nyugodt. – Több oldalról nehezített pályán mozgunk – mondja, majd egy prospektust húz ki a zsebéből. Lapocka kilója 1190 forint – olvasható a bekarikázott hirdetésen. A szakember hangsúlyozza: az előállítási költség magasabb, mint itt a fogyasztói ár. Jó ideje aggodalommal figyeli, de mostanra kicsúcsosodott a folyamat: egyre több az import áru, amelyekkel lehetetlen árban felvenni a versenyt. A miértekre szerinte egyszerű a válasz: a hazai és a külföldről behozott hús minősége összehasonlíthatatlan. Rámutat arra is: a vágástól a húspultba kerülésig például jóval több idő telik el egy Spanyolországból behozott hús esetében, mint helyi vágáskor.

Özönlik be a külföldi termék

– Védeni kellene a saját piacunkat. Magyarország önellátó lehetne, ha lennének feldolgozó- és termelő üzemei. Helyette folyamatosan özönlik be a külföldi termék – mondja Babati Zoltán, aki úgy véli: nem kéne mindezt beengedni az országba, de ha már itt van, tudatos vásárlással sokat tehetnénk a hazai, helyi termelőkért. – Olcsó húsnak híg a leve – tartja a mondás, amely jelen esetben duplán igazolódni látszik.