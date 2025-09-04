Húsevő baktériummal fertőzött ételt fogyasztottak, mindketten meghaltak

Az egészségügyi hatóságok szerint eddig 34 húsevő baktérium fertőzést regisztráltak idén Louisianában, ami az elmúlt tíz év legsúlyosabb esetszáma. A most elhunyt két ember egyébként külön éttermekben fogyasztott osztrigát – egyikük Louisianában, másikuk Floridában kapta a végzetes adagot – írja az Independent nyomán az Origo.

Ketten is húsevő baktériummal fertőzött osztrigát ettek, amibe belehaltak

Forrás: Pexels

Mint írják, Floridában idén már 23 esetet és 5 halálesetet regisztráltak. A szakértők figyelmeztetnek: aki osztrigát fogyaszt, csak alaposan megfőzve tegye, és senki ne menjen meleg tengervízbe nyílt sebbel, mert a húsevő baktérium azonnal támad.

Húsevő baktérium

A Vibrio baktériumok csoportjának egyik tagját hétköznapi nevén húsevő baktériumnak is nevezik. Ezzel az ijesztő elnevezéssel arra utalnak, hogy a fertőzés gyors szövetelhalást okoz, ami azért különösen veszélyes, mert sokszor csak az amputáció tudja megállítani, hogy tovább terjedjen.

Bár kontinensünkön, Európában egyelőre viszonylag ritka ez a szörnyű fertőzés, az északi régióban – főleg a Baltikumban – jelentősen nőtt a megfigyelt esetek száma, egyértelmű jelenség a húsevő baktérium terjedése.

Agyevő amőba

Egy másik hasonlóan súlyos fertőzés tragikus esetéhez már nem kell olyan messzire menni. Néhány héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy agyevő amőba fertőzést kapott egy 11 éves erdőházi kisfiú. A gyermek június elején került a pozsonyi gyermekkórházba, ahol pár napon belül elhunyt. Kiderült, hogy a gyermek a párkányi Vadas fürdőben járt napokkal a tünetek jelentkezése előtt. Mivel fennállt a veszélye annak, hogy ott kapta el, ezért vizsgálat indult a fürdő ellen, amit napokra le is kellett zárni. A vizsgálat során a Vadas fürdőnél mindent rendben találtak, ezért kijelenthető, hogy nem ott fertőződött meg a kisfiú. A fürdő az ellenőrzéseket követően ismét kinyithatott, és azóta is zavartalunk működik tovább. A teljes cikkünket ITT olvashatja!