Öt dolog, amit teljesen feleslegesen tárolunk a hűtőben

Több élelmiszert is teljesen feleslegesen tartunk a hűtőben - kezdi cikkét az Origo. Na, de mik azok a megosztó élelmiszerek, amelyet sokan a hűtőbe raknak, sokak szerint pedig teljesen felesleges ott tartani?

Hűtőben kell tartani ezeket az élelmiszereket? Most kiderül!

Méz

A méz igen sokoldalú és egészséges összetevő. Az is ismert, még egy egyiptomi sírban is találtak több ezer éves mézet, ebből ered, teljesen felesleges hűtőben tartani.

Olívaolaj

Ha heti rendszerességgel használjuk a konyhában, nem szükséges hűtőbe tenni az olívaolajat sem, viszont a hűvös, naptól elzárt helyen javallott tartani!

Szójaszósz

Alapvetés az ázsiai konyhában, de egyre több magyar háztartásban is találunk, és pont tájidegensége miatt féltjük annyira. Azonban a szójaszószban található fermentált alapanyagok természetes tartósítószerekként működnek, így biztosítják, hogy az öntet felbontás után is friss maradjon.

Lekvárok

A mama lekvárja évekig is elpihen a spejzban, de mi van, ha megbontottuk? Az Origo cikkéből kiderül, Dr. Peter Barratt mikrobiológus szerint a lekvárok és dzsemek a felbontás után akár hónapokig is nyugodtan fogyaszthatóak maradnak, mivel tartósítja gyümölcsök természetes savassága. Ha azonban túl hosszú ideig hagyjuk őket a kamrában, legyünk óvatosak!

Vaj

Amennyiben pár napon belül elfogyasztjuk, a szakértők szerint a vajat bátran tárolhatjuk szobahőmérsékleten is, ráadásul így a küzdelmes kemény vaj helyett lány, könnyen kenhető textúrát kapunk.

