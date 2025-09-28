A kutyás turisták sem ússzák meg az idegenforgalmi adót

A szomszédban jövő évtől a kutyákkal érkező vendégeknek is meg kell fizetniük a szálláshelyekhez kapcsolódó terhet. Az idegenforgalmi adó Ausztria egyik tartományát, Dél-Tirolt érinti majd. A tervek szerint a turistakutyák után napi 1,50 eurós díjat kell majd fizetni, amelyet az utcák és közterek tisztán tartására fordítanak.

Idegenforgalmi adó Ausztria: új szabály a négylábú turistáknak

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Idegenforgalmi adó Ausztria: jön az ebekre vonatkozó díj

A tartományi kormány az intézkedést azzal indokolja, hogy a helyi lakosok számára is bevezeti a kutyaadót, amelynek összege évi 100 euró lehet. Ez a bevétel szintén a kutyapiszok eltakarítását fedezné, hiszen eddig ezt a költséget a szemétszállítási díjból különítették el, amit sok, kutyát nem tartó lakos sérelmezett - írta meg a turizmus.com.

Jelenleg a turisták személyenként 1,50 és 5 euró közötti összeget fizetnek vendégéjszakánként idegenforgalmi adóként, a kutyák utáni pluszdíj tehát új elem lesz. A döntést azzal magyarázzák, hogy igazságosabban osszák meg a közterhek finanszírozását, és ne kizárólag a kutyátlan lakosok állják a négylábúak után keletkező költségeket.

A kutyák után fizetendő idegenforgalmi adó bevezetéséről várhatóan a jövő év folyamán döntenek véglegesen, így a turisták már a következő szezontól számíthatnak az új költségre.