Mai évfordulók
58 perce

Riadó: felénk tart a vihar, radarképen mutatjuk a szörnyet

Címkék#Vas vármegye#zivatar#időjárás

Zivatarok és felhőszakadások nehezíthetik a napot, több vármegyében is riasztás van érvényben a heves esőzések miatt. Az időjárás-előrejelzés szerint a Dunántúlon a csapadék akár 20 mm feletti is lehet.

Vaol.hu

A meteorológiai előrejelzések alapján csütörtök éjfélig többfelé is számítani kell zivatarokra és felhőszakadásokra Magyarországon. A ma délután és este során elsősorban az ország nyugati, délnyugati területein alakulhatnak ki elszórt zivatarok, melyeket intenzív eső (~15-25 mm) és erős széllökések kísérhetnek. Az időjárás holnapra sem ígér sok jót.

Vas vármegye időjárása

A holnapi nap a legkritikusabb

A szakemberek szerint a holnapi nap folyamán jelentősen megnő a zivatarok kialakulásának esélye, különösen a nyugati és déli határszél, valamint a keleti országrész mentén. Ezek a viharok szintén a maihoz hasonló kísérő jelenségeket, azaz felhőszakadást és szélerősödést hozhatnak magukkal. Zivatar Szombathelyen és egész Vas vármegyében is lehet. A radarképen az látszik, hogy a felénk tartó zivatar több száz kilóméter átmérőjű.

Az érintett területeken, főként a Dunántúlon északkeleten, helyenként, de nagyobb területeken is előfordulhat, hogy a csapadék mennyisége meghaladja a 20 mm-t, ami lokális áradásokat és villámárvizeket okozhat.

 

Az időjárás Vas vármegye területén sem lesz mesés

Az előrejelzés szerint az egyik legkomolyabb helyzet Vas megyében alakulhat ki, ahol a meteorológiai szolgálat sárga riasztást adott ki a várható időjárási események miatt. Ez a figyelmeztetés azt jelenti, hogy a viharoknak komolyabb hatása lehet, ezért érdemes fokozottan figyelni a helyzet alakulását, és felkészülni az esetleges problémákra. Viharos szél és zivatar is lehet.

A Dunántúl csapadékosabb, nyugati és délnyugati területein hűvösebb időre kell számítani. A szél többfelé megélénkülhet, helyenként akár meg is erősödhet. A késő esti órákban a hőmérséklet 18 fok körülire esik vissza.

Kérjük, hogy a közlekedők és a szabadban tartózkodók fokozott óvatossággal járjanak el, és kövessék a meteorológiai előrejelzéseket a helyzet folyamatos figyelemmel kísérése érdekében.

Veszélyjelzések kiadva
Forrás: Met.hu

Jelenleg ezekre a vármegyékre van kiadva sárga figyelmeztetés:

  • Vas vármegye
  • Győr-Moson-Sopron vármegye
  • Veszprém vármegye
  • Zala vármegye
  • Somogy vármegye
  • Tolna vármegye
  • Baranya vármegye

 

