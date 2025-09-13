Hétvégi időjárás: szabadtéri programot terveztél a hétvégére? - Erre számíts!

A hét utolsó munkanapján és szombaton többnyire felhős, de időnként napos időszakok is lesznek - látható az Időképen. Pénteken a hőmérséklet 24 fok körül alakul, míg éjszaka 14–15 fokig hűl a levegő. A szombati időjárást tekintve hasonló lesz a helyzet: nappal 23–24 fok várható, éjszaka pedig 15 fok körül alakul a minimum. Elvétve előfordulhat egy-egy zápor, ezért érdemes esernyőt vinni magunkkal.

Ilyen időjárás várható szeptember második hétvégéjén Vasban

Forrás: Freepik

Hétvégi időjárás Vas megyében: lehűlés és kiadós eső

A hétvége utolsó napján jelentős változás érkezik. Vasárnap már csak 18–19 fokot mutat majd a hőmérő nappal, estére pedig 10–11 fokig hűl le a levegő. Többfelé várható eső, helyenként akár egész napos csapadékkal.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztetést adott ki Nyugat-Dunántúlra heves zivatarok miatt. A villámlás mellett erős széllökések, sőt helyenként jégeső is kialakulhat. A közlekedőknek érdemes számolniuk a hirtelen változó látási és útviszonyokkal.

Mire figyeljünk a hétvégén?

Érdemes rétegesen öltözködni, mert vasárnapra jóval hűvösebb lesz az idő.

Szabadtéri programok esetén legyen B-terv fedett helyen.

Autózás közben legyünk óvatosak a zivatarok idején.

Összességében a hétvége első két napja még kedvez a kinti programoknak, ám vasárnapra egyértelműen az esernyő és a melegebb ruha lesz a legjobb társ.