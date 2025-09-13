34 perce
Hétvégi időjárás: szabadtéri programot terveztél a hétvégére? - Erre számíts!
Változékony időre készülhetünk Vas vármegyében és környékén: pénteken és szombaton még kellemes őszi idő várható, vasárnap azonban erős lehűlés és kiadós eső ronthatja el a szabadtéri programokat.
Ilyen időjárás várható szeptember második hétvégéjén Vasban
Forrás: Freepik
A hét utolsó munkanapján és szombaton többnyire felhős, de időnként napos időszakok is lesznek - látható az Időképen. Pénteken a hőmérséklet 24 fok körül alakul, míg éjszaka 14–15 fokig hűl a levegő. A szombati időjárást tekintve hasonló lesz a helyzet: nappal 23–24 fok várható, éjszaka pedig 15 fok körül alakul a minimum. Elvétve előfordulhat egy-egy zápor, ezért érdemes esernyőt vinni magunkkal.
Hétvégi időjárás Vas megyében: lehűlés és kiadós eső
A hétvége utolsó napján jelentős változás érkezik. Vasárnap már csak 18–19 fokot mutat majd a hőmérő nappal, estére pedig 10–11 fokig hűl le a levegő. Többfelé várható eső, helyenként akár egész napos csapadékkal.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztetést adott ki Nyugat-Dunántúlra heves zivatarok miatt. A villámlás mellett erős széllökések, sőt helyenként jégeső is kialakulhat. A közlekedőknek érdemes számolniuk a hirtelen változó látási és útviszonyokkal.
Mire figyeljünk a hétvégén?
- Érdemes rétegesen öltözködni, mert vasárnapra jóval hűvösebb lesz az idő.
- Szabadtéri programok esetén legyen B-terv fedett helyen.
- Autózás közben legyünk óvatosak a zivatarok idején.
Összességében a hétvége első két napja még kedvez a kinti programoknak, ám vasárnapra egyértelműen az esernyő és a melegebb ruha lesz a legjobb társ.