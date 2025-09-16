3 órája
Illegális bevándorlás: Magyarország jól döntött!
Magyarország jól döntött - hangsúlyozták a Vas vármegyei politikusok. Az illegális bevándorlás ellen tüntettek szombaton a britek.
Több mint százezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke hangsúlyozta: Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat. Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett.
Illegális bevándorlás: Magyarország jól döntött
Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője a közösségi oldalán kifejtette: Magyarország jól döntött!
Felsorolta:
- 10 éve megépítettük a határkerítést
- Azóta is védjük a határainkat
- Elutasítjuk a migránsok betelepítését
Ahol ezt nem tették meg, ott a tömeges bevándorlás visszafordíthatatlan következményekkel járt: szexuális erőszak, késelések, zavargások, terrorveszély Brüsszel bábjai Magyarországból is bevándorlóországot csinálnának!
Ugyanebben a témában posztolt Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja. Kiemelte:
Elég egy rossz döntés, és visszafordíthatatlan károkat okoz a tömeges bevándorlás! Londonban már százezrek tüntetnek a migráció ellen, Svédországban és Németországban is forrnak az indulatok.