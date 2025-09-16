szeptember 16., kedd

3 órája

Illegális bevándorlás: Magyarország jól döntött!

Címkék#terrorveszély#munkáspárti#miniszterelnök#bevándorlás#Magyarország

Magyarország jól döntött - hangsúlyozták a Vas vármegyei politikusok. Az illegális bevándorlás ellen tüntettek szombaton a britek.

Vaol.hu

Több mint százezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke hangsúlyozta: Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat. Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. 

Illegális bevándorlás
Százezrek tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás miatt
Fotó: STUART BROCK  / Forrás: ANADOLU

Illegális bevándorlás: Magyarország jól döntött

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője a közösségi oldalán kifejtette: Magyarország jól döntött! 

Felsorolta:

  • 10 éve megépítettük a határkerítést
  • Azóta is védjük a határainkat 
  • Elutasítjuk a migránsok betelepítését 

Ahol ezt nem tették meg, ott a tömeges bevándorlás visszafordíthatatlan következményekkel járt: szexuális erőszak, késelések, zavargások, terrorveszély Brüsszel bábjai Magyarországból is bevándorlóországot csinálnának!

Ugyanebben a témában posztolt Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja. Kiemelte:

 Elég egy rossz döntés, és visszafordíthatatlan károkat okoz a tömeges bevándorlás! Londonban már százezrek tüntetnek a migráció ellen, Svédországban és Németországban is forrnak az indulatok.

