Több mint százezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke hangsúlyozta: Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat. Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett.

Százezrek tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás miatt

Fotó: STUART BROCK / Forrás: ANADOLU

Illegális bevándorlás: Magyarország jól döntött

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője a közösségi oldalán kifejtette: Magyarország jól döntött!

Felsorolta:

10 éve megépítettük a határkerítést

Azóta is védjük a határainkat

Elutasítjuk a migránsok betelepítését

Ahol ezt nem tették meg, ott a tömeges bevándorlás visszafordíthatatlan következményekkel járt: szexuális erőszak, késelések, zavargások, terrorveszély Brüsszel bábjai Magyarországból is bevándorlóországot csinálnának!

Ugyanebben a témában posztolt Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja. Kiemelte: