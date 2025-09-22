Múltidéző
4 órája
Ilyen volt Szombathely Fő tere 1998 tavaszán (videó)
Mintha tegnap lett volna, pedig már eltelt 27 év azóta. Kellemes múltidézésére hívjuk önöket, ilyen volt Szombathely Fő tere 1988 tavaszán:
