Őrület az ingatlanpiacon

1 órája

Mindenki lakást venne: itt vannak az első árak az Otthon Start program indulása után

Címkék#szombathely#Eladó ingatlan#árak#ingatlan

A vasi vármegyeszékhelyen az átlagnál valamivel alacsonyabb, de folyamatosan emelkedik az eladó használt lakások és házak négyzetméterára - derül ki az ingatlan.com statisztikájából. Az Otthon Start Program felforgatta a piacot, mutatjuk, milyenek az eladó ingatlanok Szombathelyen.

Cseh-Egyed Bernadett
Fotó: Cseh Gábor

Az Otthon Start Program indulása után nem sokat kellett várni az áremelkedésre, de az az ingatlan.com elemzése szerint a drágulás tempója mostanáig elmaradt a 2025 elején tapasztalt szinttől. Havi összevetésben a Dél-Alföldön tapasztalták a legnagyobb, 4,2 százalékos drágulást, Pest vármegyében 2,2 százalékos volt a havi áremelkedés, a Vas vármegyét is magába foglaló Nyugat-Dunántúlon pedig havi összevetésben 0,4, éves szinten 9,3 százalékot emelkedtek az árak. 

A kínálat alig győzi a keresletet 

A lakáspiacon egyre élénkebb a mozgás, és egyre nagyobb a lendület. Egyszerre figyelhető meg a gyorsuló áremelkedés és a kínálat szűkülése is. Ez azt jelenti, hogy a kereslet egyre aktívabb, különösen az Otthon Start programban megszerezhető lakások iránt. Ezek kínálata az összes eladó lakáséhoz és házhoz képest gyorsabban fogy – mondta Balogh László, az ingatlanközvetítő portál vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: a kereslettel egyelőre nehezen tud lépést tartani a kínálat, október-novemberben viszont felmentősereg érkezhet a lakáspiac eladói oldalára, mert várhatóan késő ősztől kezdve lehet majd leszerződni arra a több ezer új lakásra, amely frissen piacra kerül, és megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek. 

Eladó ingatlanok Szombathelyen: emelkednek az árak 

A fővárosban az eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke szeptemberben elérte 1,36 millió forint. A vármegyeszékhelyeken most 771 ezer forint az összesített medián négyzetméterár. Szombathelyen ettől elmarad a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára: július 2-án, az Otthon Start Program kihirdetése előtt 677 ezer, 2025 szeptemberében 708 ezer forintot kértek a használt ingatlanok négyzetméteréért a vasi vármegyeszékhelyen.  

A legdrágább és a legolcsóbb ajánlat  

A portálon jelenleg 384 olyan eladó szombathelyi lakást hirdetnek, amelyek megfelelnek a fix 3 százalékos hitel feltételeinek. Ezek közül a legdrágább ajánlat - vagyis rögtön kettő - 99 millió forintos: ekkora összegért miénk lehet egy 120 négyzetméteres 4 szobás, illetve egy 100 négyzetméteres ingatlan az oladi-platón. A legolcsóbban, mindössze 8 millió forintért, pedig egy kétszobás, 41 négyzetméteres felújítandó lakáshoz juthatunk a Vépi úton. 

Mi lesz veled, albérletpiac? 

Közben az albérletárak drágulása országos és vasi szinten is lassult. Az ingatlan.com  elemzéséből kiolvasható: a kiadó lakások iránti érdeklődések száma éves szinten közel 20 százalékkal csökkent a múlt hónapban. A szakértők szerint sok bérlő inkább az ingatlanvásárlásban kezdett gondolkodni. Szombathelyen átlagosan 159 ezer forintot kérnek egy albérletért - mintegy tízezer forinttal többet, mint tavaly ilyenkor. 

 

 

