Mindenki lakást venne: itt vannak az első árak az Otthon Start program indulása után

Az Otthon Start Program indulása után nem sokat kellett várni az áremelkedésre, de az az ingatlan.com elemzése szerint a drágulás tempója mostanáig elmaradt a 2025 elején tapasztalt szinttől. Havi összevetésben a Dél-Alföldön tapasztalták a legnagyobb, 4,2 százalékos drágulást, Pest vármegyében 2,2 százalékos volt a havi áremelkedés, a Vas vármegyét is magába foglaló Nyugat-Dunántúlon pedig havi összevetésben 0,4, éves szinten 9,3 százalékot emelkedtek az árak.

Így változtak az ingatlanárak

A kínálat alig győzi a keresletet

A lakáspiacon egyre élénkebb a mozgás, és egyre nagyobb a lendület. Egyszerre figyelhető meg a gyorsuló áremelkedés és a kínálat szűkülése is. Ez azt jelenti, hogy a kereslet egyre aktívabb, különösen az Otthon Start programban megszerezhető lakások iránt. Ezek kínálata az összes eladó lakáséhoz és házhoz képest gyorsabban fogy – mondta Balogh László, az ingatlanközvetítő portál vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: a kereslettel egyelőre nehezen tud lépést tartani a kínálat, október-novemberben viszont felmentősereg érkezhet a lakáspiac eladói oldalára, mert várhatóan késő ősztől kezdve lehet majd leszerződni arra a több ezer új lakásra, amely frissen piacra kerül, és megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek.

Eladó ingatlanok Szombathelyen: emelkednek az árak

A fővárosban az eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke szeptemberben elérte 1,36 millió forint. A vármegyeszékhelyeken most 771 ezer forint az összesített medián négyzetméterár. Szombathelyen ettől elmarad a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára: július 2-án, az Otthon Start Program kihirdetése előtt 677 ezer, 2025 szeptemberében 708 ezer forintot kértek a használt ingatlanok négyzetméteréért a vasi vármegyeszékhelyen.

A legdrágább és a legolcsóbb ajánlat

A portálon jelenleg 384 olyan eladó szombathelyi lakást hirdetnek, amelyek megfelelnek a fix 3 százalékos hitel feltételeinek. Ezek közül a legdrágább ajánlat - vagyis rögtön kettő - 99 millió forintos: ekkora összegért miénk lehet egy 120 négyzetméteres 4 szobás, illetve egy 100 négyzetméteres ingatlan az oladi-platón. A legolcsóbban, mindössze 8 millió forintért, pedig egy kétszobás, 41 négyzetméteres felújítandó lakáshoz juthatunk a Vépi úton.