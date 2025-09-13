3 órája
Ha ingázó vagy, téged is érinteni fog ez a változás a határon
Új jogszabálytervezet jelent meg a Belügyminisztérium részéről. A változás minden ingázót érint, aki napi rendszerességgel lépi át a határt munkája miatt.
Egy új, határrendészeti adatbázis létrehozását javasolja egy belügyminisztériumi törvénytervezet. Elképzelésük szerint erre azért lenne szükség, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa a határt rendszeresen átlépők (azaz ingázók) számára a ki- és belépést – áll a jogszabálytervezetben. Emlékeztetnek arra, hogy a kapcsolódó európai uniós jogi normák ezt a lehetőséget biztosítják olyan személyek esetében, akiket az azonos határátkelőhelyen történő gyakori határátlépés miatt a határőrök jól ismernek. Így várakozásaik szerint a folyamat gyorsabbá és egyszerűbbé válhat.
Milyen adatokat kérnek az ingázóktól?
Előzetes kérelem alapján lehet bekerülni az adatbázisba. A kérelemben a határt átlépő személyes adatait kell megadni:
- családi és utónév,
- születési idő,
- nem,
- állampolgárság,
- útiokmány száma, típusa, érvényességi ideje,
- arckép,
- elektronikus elérhetőség,
- az ingázáshoz igénybe vett határátkelőhely vagy határátkelőhelyek megnevezése,
- az ingázással összefüggő határátlépés időpontja és iránya.
Az adatállományba bekerülés előtt, majd azt követően szúrópróba-szerűen is ellenőrizni kell a beutazási feltételeket. A rendőrségnek fél évig, azaz 180 napig van jogosultsága az adatok kezelésére.
