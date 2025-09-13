Ha ingázó vagy, téged is érinteni fog ez a változás a határon

Egy új, határrendészeti adatbázis létrehozását javasolja egy belügyminisztériumi törvénytervezet. Elképzelésük szerint erre azért lenne szükség, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa a határt rendszeresen átlépők (azaz ingázók) számára a ki- és belépést – áll a jogszabálytervezetben. Emlékeztetnek arra, hogy a kapcsolódó európai uniós jogi normák ezt a lehetőséget biztosítják olyan személyek esetében, akiket az azonos határátkelőhelyen történő gyakori határátlépés miatt a határőrök jól ismernek. Így várakozásaik szerint a folyamat gyorsabbá és egyszerűbbé válhat.

Ingázók, figyelem: mindenkit érinthet ez a változás!

Fotó: Unger Tamás / VN

Milyen adatokat kérnek az ingázóktól?

Előzetes kérelem alapján lehet bekerülni az adatbázisba. A kérelemben a határt átlépő személyes adatait kell megadni:

családi és utónév,

születési idő,

nem,

állampolgárság,

útiokmány száma, típusa, érvényességi ideje,

arckép,

elektronikus elérhetőség,

az ingázáshoz igénybe vett határátkelőhely vagy határátkelőhelyek megnevezése,

az ingázással összefüggő határátlépés időpontja és iránya.

Az adatállományba bekerülés előtt, majd azt követően szúrópróba-szerűen is ellenőrizni kell a beutazási feltételeket. A rendőrségnek fél évig, azaz 180 napig van jogosultsága az adatok kezelésére.

