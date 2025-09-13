szeptember 13., szombat

Fontos tudnivaló!

3 órája

Ha ingázó vagy, téged is érinteni fog ez a változás a határon

Címkék#jogszabálytervezet#belügyminisztériumi#határrendészeti

Új jogszabálytervezet jelent meg a Belügyminisztérium részéről. A változás minden ingázót érint, aki napi rendszerességgel lépi át a határt munkája miatt.

Gombos Kálmán

Egy új, határrendészeti adatbázis létrehozását javasolja egy belügyminisztériumi törvénytervezet. Elképzelésük szerint erre azért lenne szükség, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa a határt rendszeresen átlépők (azaz ingázók) számára a ki- és belépést – áll a jogszabálytervezetben. Emlékeztetnek arra, hogy a kapcsolódó európai uniós jogi normák ezt a lehetőséget biztosítják olyan személyek esetében, akiket az azonos határátkelőhelyen történő gyakori határátlépés miatt a határőrök jól ismernek. Így várakozásaik szerint a folyamat gyorsabbá és egyszerűbbé válhat.

Ingázók, figyelem: mindenkit érinthet ez a változás!
Fotó: Unger Tamás / VN

Milyen adatokat kérnek az ingázóktól?

Előzetes kérelem alapján lehet bekerülni az adatbázisba. A kérelemben a határt átlépő személyes adatait kell megadni:

  • családi és utónév,
  • születési idő,
  • nem,
  • állampolgárság,
  • útiokmány száma, típusa, érvényességi ideje,
  • arckép,
  • elektronikus elérhetőség,
  • az ingázáshoz igénybe vett határátkelőhely vagy határátkelőhelyek megnevezése,
  • az ingázással összefüggő határátlépés időpontja és iránya.

Az adatállományba bekerülés előtt, majd azt követően szúrópróba-szerűen is ellenőrizni kell a beutazási feltételeket. A rendőrségnek fél évig, azaz 180 napig van jogosultsága az adatok kezelésére.

