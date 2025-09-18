1 órája
Intermodális csomópont létesül Kőszegen: fontos mérföldkőhöz értek
Ma megjelent a kőszegi intermodális csomópont kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás - jelentette be közösségi oldalán Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője csütörtökön.
"Ma megjelent a kőszegi intermodális csomópont kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás. Ezáltal lehetővé válik a vasútállomási fejlesztések befejezése, illetve a közlekedési kapcsolatok rendezése, beleértve a Gyöngyös-patakon átívelő hídhoz kapcsolódó út megvalósítását is" - osztotta meg a jó hírt Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője csütörtökön.
A fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium megrendelésében valósulhat meg. Közös ügyünk: Kőszeg!
- zárta bejegyzését Ágh Péter.
Intermodális csomópontot alakítanak ki Kőszegen
"Az Európai Unió Közbeszerzési Értesítőjében megjelent hirdetmény szerint Kőszeg vasútállomásának területén új autóbusz pályaudvar épülne. A kiírás szerint a feladat - többek között - a felvételi épület és a vágányok között egy új helyi és helyközi autóbusz pályaudvar kialakítása lenne a GYSEV Zrt. projektjében létrejött közös vonat-autóbusz peron meghosszabbításával. A fejlesztéssel további 6 db le- és felszállást biztosító kocsiállás létesülne a meglévő kettő mellé" - ezt már a Magyar Építők írja a vasi beruházásról.
Új, fedett utasvárók és peronváró
A portál beszámolója szerint a közös peronon három fedett utasváró és egy zárt fűtött-hűtött peronváró is épülne.
A beruházás része, hogy az erdészet területén egy új közutat alakítsanak ki 95,36 m hosszon, a közös peron meghosszabbításától a 87. sz. főút csatlakozásig.
Ez jelentősen javítaná a pályaudvar körüli közlekedési lehetőségeket, az állomás délnyugati irányból a 87. számú főút felől közelíthető meg, és az új közút igénybevételével ebbe az irányban biztosított lenne annak elhagyása is. A beruházás része 10 autóbusz befogadását biztosító tároló építése.
A beruházás része: 54 új parkoló
Ötvennégy új parkoló is épülne a pályaudvar területén, ehhez azonban a területen található 252 méter hosszú iparvágány és egy raktárépület elbontására lesz szükség. A vágány mellett a kitérőt is megszüntetnék, ezért a kitérő ágban vágányépítésre és vágányszabályozási munkák elvégzése is vár a kivitelezőre.
Az új parkoló elérése a 87. sz. főút felől a Szombathelyi út – Rákóczi út csomópontból, a Vasútállomás utcán keresztül történik. A Vasútállomás utat új nyomvonalon átépítenék a főúttól a felvételi épületig. A csomópontban jelzőlámpát telepítenek majd a kiírás szerint és új gyalogos-átkelőket is létesítenek - írja a Magyar Építők.