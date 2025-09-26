szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Emlékszel Isaurára? Így néz ki ma a főszereplő, akinek pénzt gyűjtöttek a magyarok

A Rabszolgasors főszereplője 68 éves elmúlt. Lucélia Santos hiába öregedett meg, nem változott annyit, hogy elmennénk mellette az utcán. Isaura örök...

Isaura és Leoncio, a sorozatban nem voltak ilyen jóban

Rabszolgasors: a brazil tévésorozat gyártás legnagyobb sikere volt a 70-es évek végén. Ezt a telenovellát nézte a fél világ, több mint 80 országban mutatták be. Hazánkban 1986 szeptemberében került a képernyőre és itthon is hatalmas rajongótábora volt a bájos rabszolgalánynak, tömegek várták kedd esténként az újabb részt. Az Isaura szerepét Lucélia Santos alakította, aki igazi sztár lett Magyarországon, még egy szilveszteri paródiát is készítetek belőle, a Parabola című ikonikus műsor ünnepi különkiadásaként.

Isaura
Isaura így néz ki ma
Forrás: Instagram

Isaura világsztár volt, így néz ki most a főszereplő

A sorozat főszerepét Lucélia Santos játszotta. Az első szerepeinek egyike volt ez, alig múlt 20 éves, amikor a forgatás elkezdődött. A 100 részes sorozatot több évig forgatták. A film amúgy egy 19. századi regényből készült, Bernardo Guimarães regénye, 1875-ben jelent meg. Később egy új szériát is legyártottak Lucélia Santos főszereplésével 2004-ben, amiben újra feldolgozták és folytatták a történetet. Ez azonban már nem volt akkora siker. Lucélia Santos ma 68 éves és már rég nem vonzza a népszerűség, 1987-ben ott is hagyta azt a stúdiót, amelyik a sorozatot és később több más sorozatot is az ő főszereplésével készített el.

Isaura megöregedett, de azért megismernénk
Isaura megöregedett, de  azért megismernénk
Forrás: Instagram

Lucélia Santos, az Isaura óta is népszerű a hazájában

Lucélia Santos a filsorozat után is népszerű maradt, egy ideig még gyakran volt látható filmekben, de később a brazil tévében mellőzék, mindenki Isauraként emlékezett rá. Éppen ezért rendező és dokumentumfilmes lett belőle. Máig az Isaura sikeréből él, de a mai napig aktív, színházban és kulturális eseményeken gyakran feltűnik, mindenki ismeri őt a 70-es évek óta jelen van.

Tényleg gyűjtöttek pénzt Isaurának?

A történet egy Rio de Janerio melletti ültetvényen játszódik, Isaura egy fehér bőrű rabszolgalány, akit mindenki szeret, egyedül Leoncio, a gonosz gróf nem, akinek a szolgálatában áll. A szomszédos birtok tulajdonosával egymásba szeretnek, de mivel nem amerikai sorozatról van szó, hiába mert a szomszédban élő gróf meghal. Isaura szenvedései pedig minden részben bonyolódnak, amíg végre minden jóra fordult. A megható történet sok ember együttérzését kiváltotta: az is elterjedt, hogy amikor Lucélia Santos, 1987-ben Magyarországra érkezett, ami hatalmas szenzáció volt, 

elterjedt, hogy pénz gyűjtöttek a felszabadítására. Ez vélhetően nem volt igaz. Nincs semmi nyoma, hogy megtörtént volna, egy magazinban megjelent jegyzetben utaltak erre, de inkább egy cinikus fordulat volt ez, nem a valóság...

A másik főszereplő, Rubens de Falco brazil szappanoperasztár, Leoncio megformálója már évekkel ezelőtt, 76 évesen, meghalt.

 

