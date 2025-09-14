szeptember 14., vasárnap

Méltó módon

1 órája

Megszépült iskolával kezdték meg a tanévet

Címkék#magyarlaki#munka#iskola#ünnepség

Csörötnek-Magyarlak közös intézménye is megkezdte az új tanévet, méghozzá alaposan felfrissülve, megszépülve. Méltó módon várta tehát az iskola a nebulókat!

Gombos Kálmán

A magyarlaki tagintézményben (a fenntartó, a Szombathelyi Egyházmegye jóvoltából) számos felújítást, korszerűsítést végeztek el a nyáron. Megújult az iskola két emeleti tanterme: öröm látni a hófehérre mázolt falakat és a felcsiszolt, fényesre lakkozott parkettát – mesélte lapunknak Mezeiné Kiss Katalin igazgató. És folytatta a sort: a földszinti és az emeleti aulába szép, pasztellszínű beépített előszobafal került, melyre a gyerekek kényelmesen elhelyezhetik a kinti ruházatot.

Iskolai felújítások és örömteli tanévkezdés Magyarlakon
Fotó: VN/Mezeiné Kiss Katalin
Fotó: VN/Mezeiné Kiss Katalin

Az iskolaudvar is sorra került

Kinti munkák is zajlottak. Az udvari épület felújítása is befejeződött a szentgotthárdi SZET Kft. jóvoltából. A sportpálya repedezettségét is kijavították iskolakezdésre. A Magyarlaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai pedig önzetlen munkával lebontották az elöregedett kerékpártárolót: a régi szerkezet már nem volt biztonságos a gyermekek számára. A jövőben egy új, korszerű kerékpár- és iskolabusztároló építését tervezik, amelyhez a mostani bontás teremtette meg az alapot. A tűzoltók gyors, összehangolt munkájukkal ismét bebizonyították, hogy nemcsak a veszélyhelyzetekben számíthat rájuk a közösség, hanem a mindennapi feladatokban is készséggel segítenek.

Iskolai felújítások és örömteli tanévkezdés Magyarlakon
Fotó: VN/Mezeiné Kiss Katalin

Veni Sancte és tanévnyitó ünnepség

A csörötneki Örök Ige templomban a gyermekek, pedagógusok, szülők, nagyszülők és testvérek együtt töltötték meg Isten házát. A tanévnyitó ünnepség mottója ez volt: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” – tudtuk meg Bálintné Pados Andrea tanító, fejlesztő pedagógustól. Beszédében az igazgató előbb az elsősöket köszöntötte, majd a nyolcadikosokat kérte, hogy nagytestvérként segítsék és támogassák a kicsiket. Bemutatta az iskola új tanárát, Csipszer Pétert, a szülőket pedig arra buzdította, hogy továbbra is legyenek aktív részesei az iskola életének.

Iskolai felújítások és örömteli tanévkezdés Magyarlakon
Fotó: VN/Mezeiné Kiss Katalin

