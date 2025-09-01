szeptember 1., hétfő

Kinyitott az új bölcsőde is

32 perce

Iskolakezdés 2025 - "Nagyon nehéz az iskolatáska" - Olivér első napja az első bében

Fekete Olivér számára is eljött a nagy váltás ideje: pénteken társasival elballagott az óvodából, hétfőn pedig már első osztályos tanuló lett. Bükön 252 általános diák számára hozta meg az iskolakezdést a reggeli első becsengetés.

Horváth László

Iskolakezdés 2025 - Lázasan gyülekeztek az első osztályos tanulók és szülőik a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola előtt. Köztük volt hivatalosan múlt pénteken még óvodás, hétfőtől pedig iskolás, és első b osztályos Fekete Olivér és anyukája Fekete-Tóth Krisztina. 

iskolakezdés 2025
Iskolakezdés 2025: Fekete Olivér és anyukája, Fekete-Tóth Krisztina az iskola előtt, becsengetésre várva
Fotó: Horváth László

- Az iskolatáskám azt nagyon nehéz, minden tanszert elhoztam magammal. Ma még kevés óránk lesz, ebéd után mehetünk haza. Vártam már az iskolát! A ceruzákat már kifaragtuk, az iskolatáskába pedig este bepakoltunk.

- mesélte

Apránként minden tanszert megvásároltunk, de így akadt, ami az utolsó pillanatra maradt. A füzetek, tankönyvek bekötve

 -  ezt már az anya mondta. 

Pócza Csaba, az iskola igazgatója közölte, a jelenleg is zajló átjelentkezések még tartanak, de úgy számolnak 252 tanulója lesz az iskolának.

- A nyáron még kérdéses volt, hogy egy vagy kettő első osztály indulhat - tette hozzá. - A tankerület, az önkormányzat, valamint a szülői összefogásnak eredményeképp osztott osztályok lehettek. A nyári kötelező karbantartás mellett idén a számítástechnika terem újult meg. Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően az udvarra új játékok érkeznek.

Iskolakezdés 2025 - Bükön az iskola mellett a bölcsőde is megnyitott

Az iskolai tanévnyitó mellett az új bölcsőde előtt is nagy volt a forgalom: szeptember elsejétől nyitott meg a város új közintézménye a négycsoportos bölcsőde. A beszoktatás hétfőtől kezdődött el, a kisgyerekeket pedig folyamatosan várják a csoportokba. A hivatalos  és ünnepélyes átadó szeptember közepén lesz.

Iskolakezdés 2025: zsúfolt parkolók, kapkodó szülők, izgatott gyerekek – így indult a tanév Szombathelyen

A szeptember első hétfő reggele idén sem kímélte az autósokat: rengeteg parkoló autó, dugó az agglomerációból, átlagosan 20 perccel hosszabb menetidő. Mintha senki nem számolt volna ezzel, látszott a kapkodás a reggeli órákban.

A rendszeresen frissülő tudósításunk IDE kattintva érhető el>>

