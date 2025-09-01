2 órája
Iskolakezdés 2025: zsúfolt parkolók, kapkodó szülők, izgatott gyerekek – így indult a tanév Szombathelyen - fotók
A szeptember első hétfő reggele idén sem kímélte az autósokat: rengeteg parkoló autó, dugó az agglomerációból, átlagosan 20 perccel hosszabb menetidő. Mintha senki nem számolt volna ezzel, látszott a kapkodás a reggeli órákban.
Fotó: Cseh Gábor
Valamiért nem számítva a torlódással, 7:50-re sikerül elérnünk az ELTE Bolyai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületét. Az udvaron és a parkolóban már szinte nincs szabad hely, a biciklitárolók viszont telis-tele vannak – sokan választották inkább a környezettudatosabb megoldást a reggeli dugó helyett. Így indult az iskolakezdés Szombathelyen.
Odabent a tanulók már készülődnek: legtöbben az osztálytermekben ülnek, várják a becsengetést. Az ablakokból gyerekzsivaj és vihogás szűrődik ki, az udvaron pedig néhány utolsó „beeső” igyekszik. Elcsípünk három hatodikos diákot – két fiút és egy lányt –, akik elárulják: ma még nem lesz komoly tanulás, inkább a nyári élmények megbeszélése és a ráhangolódás várja őket. „Az első hét mindig laza, nem kell izgulni” – mondják nevetve.
Iskolakezdés okozott zavart a szombathelyi közlekedésben
A parkolóban közben egészen más beszélgetések zajlanak: szülők osztják meg tapasztalataikat arról, hogy melyik sportot válasszák a gyereknek, énekkar vagy gitár legyen-e a délutáni elfoglaltság, hová érdemes beíratni különórára. „A lányotok is ide jár? Ti hogy oldjátok meg a logisztikát?” – repkednek a kérdések, ahogy az anyukák és apukák rutinosan cserélnek tanácsokat.
8 órára a környék elcsendesedik. Már csak néhány szülő beszélget az iskola előtt, egy anyuka pedig óvodás kisfiával siet tovább, miután kitette nagyobbik lányát. Pontban 8-kor felhangzik a jel: becsengetnek, és hivatalosan is kezdetét veszi a 2025/2026-os tanév.
Egy másik szombathelyi intézmény, az Oladi-iskola környékén is jártunk, ahogy a fotókon is látszik, ott sem volt könnyű a közlekedés.
Három iskolába siettek a diákok a Zrínyi utcában
Szeptember elseje, hétfő reggel negyed nyolckor a forgalom és a zsibongás óriási volt Szombathelyen, a Zrínyi és Aréna utcák kereszteződésében , ahol három iskolában kezdődött meg a 2025/2026-os tanév. Vagyis egészen pontosan: sok száz diák teszi ezt, akik folyamatosan özönlöttek az intézmények felé. Ki gyalog, ki biciklivel vagy rolleren, de akadnak kismotorosok is, sokakat pedig a szülői taxi tett ki. Megállni errefelé soha nem egyszerű, a tanév első napján meg egyenesen horror volt – de ugye az iskolakezdés parancsol. Ennek megfelelően egészen elképesztő parkolásokat fgyelhettünk meg, nem beszélve persze a gyalogátkelőhelyek igencsak egyedi módon való használatáról…
Máté és Bendegúz már harmadik évüket kezdték meg a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban, együtt, rutinosan érkeztek, és láthatóan örültek egymásnak. A nyár kicsit talán rövid volt – mesélték, és mivel nagyon jó is volt egyúttal, hát, most nem annyira könnyű. - De egy-két hét, és belejövünk – már csak azért is, mert muszáj - mondták mosolyogva.
Gábor a feleségével és első középiskolai évét kezdő csemetéjével érkezett Sárvárról: a VVSZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum előtt faggattuk, ahol elmondták: a felkelés, indulás nem volt könnyű, de az újdonság vonzó és izgalmas.
Zsuzsa pedig kilencéves, negyediket kezdő kislányát hozta a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskolába: a vekker itt is igen korán csörgött, mosolyog – de a kis társakat már nagyon várta a gyermeke, így a kezdés könnyebb lesz.
Rendőrök is segítették a közlekedést Szombathelyen
Elkezdődött a tanév: a rendőrök fokozottan figyelik az iskolák környékét
Vasárnap a 75 éves Gépipariban tartották meg a városi tanévnyitót Szombathelyen