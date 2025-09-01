Iskolakezdés 2025: zsúfolt parkolók, kapkodó szülők, izgatott gyerekek – így indult a tanév Szombathelyen - fotók

Valamiért nem számítva a torlódással, 7:50-re sikerül elérnünk az ELTE Bolyai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületét. Az udvaron és a parkolóban már szinte nincs szabad hely, a biciklitárolók viszont telis-tele vannak – sokan választották inkább a környezettudatosabb megoldást a reggeli dugó helyett. Így indult az iskolakezdés Szombathelyen.

Iskolakezdés: az Oladi-iskolában is elkezdődött a tanév, nem volt könnyű közlekedni a környéken

Fotó: Cseh Gábor

Odabent a tanulók már készülődnek: legtöbben az osztálytermekben ülnek, várják a becsengetést. Az ablakokból gyerekzsivaj és vihogás szűrődik ki, az udvaron pedig néhány utolsó „beeső” igyekszik. Elcsípünk három hatodikos diákot – két fiút és egy lányt –, akik elárulják: ma még nem lesz komoly tanulás, inkább a nyári élmények megbeszélése és a ráhangolódás várja őket. „Az első hét mindig laza, nem kell izgulni” – mondják nevetve.

Iskolakezdés: okozott zavart a szombathelyi közlekedésben

A parkolóban közben egészen más beszélgetések zajlanak: szülők osztják meg tapasztalataikat arról, hogy melyik sportot válasszák a gyereknek, énekkar vagy gitár legyen-e a délutáni elfoglaltság, hová érdemes beíratni különórára. „A lányotok is ide jár? Ti hogy oldjátok meg a logisztikát?” – repkednek a kérdések, ahogy az anyukák és apukák rutinosan cserélnek tanácsokat.

Fotó: Cseh Gábor

8 órára a környék elcsendesedik. Már csak néhány szülő beszélget az iskola előtt, egy anyuka pedig óvodás kisfiával siet tovább, miután kitette nagyobbik lányát. Pontban 8-kor felhangzik a jel: becsengetnek, és hivatalosan is kezdetét veszi a 2025/2026-os tanév.

Egy másik szombathelyi intézmény, az Oladi-iskola környékén is jártunk, ahogy a fotókon is látszik, ott sem volt könnyű a közlekedés.

Rendőrök is segítették a közlekedést Szombathelyen