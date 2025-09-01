Elkezdődött a tanév: a rendőrök fokozottan figyelik az iskolák környékét

Reggel 7 óra előtt már Szombathelyen is látható volt: iskolakezdés van. Ünneplőben indultak a diákok az iskolák felé, egyesek a buszmegállóban gyülekeztek, mások a közeli pékségekben vásárolták meg a tízórait. Az iskolák környékén rendőrök irányították a forgalmat, hogy a reggeli roham biztonságosan teljen.

A rendőrök szeptemberben a gyalogátkelőhelyeknél segítik a gördülékenyebb iskolakezdést

Fotó: Horváth Balázs

Első csengőszó: biztonságos iskolakezdést ígérnek a hatóságok

A Szombathelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának osztályvezetője a Paragvári utca és a Deák Ferenc utca kereszteződésében, a Paragvári-iskola előtti területen tartott tanévkezdő sajtótájékoztatót. Itt számolt be arról, hogy egy országos programhoz csatlakozva szeptemberben fokozottan figyelnek az iskolák környékére.

Mint elhangzott:

minden reggel 7 és 7.45, délután pedig 14 és 16 óra között látnak el szolgálatot a frekventált gyalogátkelőhelyeknél. A rendőrség célja a baleset-megelőzés, valamint annak tudatosítása, hogy szeptembertől jelentősen megváltozik a forgalom mértéke és összetétele az iskolák környékén.

Az autósok figyelmét külön is felhívják arra, hogy a parkolást a KRESZ szabályainak megfelelően végezzék, ezzel is hozzájárulva a gyerekek biztonságához. A bicikliseket és a rollereseket is figyelmeztetik a biztonságos közlekedésre.