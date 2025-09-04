Iskolakezdési támogatás: ennyit adnak a vasi multik

Fontos anyagi segítség a beiskolázási támogatás, amelyet többek között a munkáltatók is adhatnak a gyermekes családoknak az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadások csökkentésére. Az általunk megkérdezett cégek közül a TDK Hungary Components Kft. és a Nestlé Purina büki gyára is gondol munkavállalóira és tesz azért, hogy pénztárcabarát legyen a szeptemberi iskolakezdés.

A TDK Hungary Components Kft. idén is támogatja az iskolakezdést a gyermekes kollégák számára.

Fotó: VN-archív

Iskolakezdési támogatás

A TDK válaszában azt írja: „Cégünknél kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ne csak a munkahelyi környezetben, hanem a mindennapi élet kihívásaiban is támogassuk munkavállalóinkat. Ennek szellemében idén is támogatjuk a tanévkezdést a gyermekes kollégák számára, egy több mint két évtizedes hagyományt folytatva. A támogatás összege nettó 18.000 Ft gyermekenként, amelyre minden 18 év alatti, tanköteles korú gyermeket nevelő munkatársunk jogosult. Az idei évben közel 530 munkavállaló élt a lehetőséggel, ami jól mutatja, milyen széles körben jelent könnyebbséget ez az egyszeri juttatás az iskolakezdés kiadásai közepette. A tanévkezdési támogatás mellett a nyári szünetben féláron biztosított táborozási lehetőséget is kínálunk a gyermekek számára, valamint gondoltunk a legkisebbekre is: baba-mama csomaggal támogatjuk az újdonsült szülőket. A minden kollégánk számára elérhető ingyenes magánegészségügyi ellátást továbbá tavaly kiterjesztettük 18 év alatti gyermekeikre is.”

A Nestlé Purina büki gyárában is fontosnak tartják a munkatársak támogatását:

A Nestlé Purina büki gyárában idén minden jogosult munkavállaló gyermekenként 30 ezer forint értékű ajándékutalványt kapott.

Forrás: moderngyarakejszakaja.hu

„Az alapfizetésen túl rendkívül széles juttatási csomaggal támogatjuk munkatársainkat. Ennek része az immár hagyományos iskolakezdési támogatás is, amelyet évről évre biztosítunk a gyermekes családok számára. Idén minden jogosult munkavállalónk gyermekenként 30 000 Ft értékű ajándékutalványt kapott, amelyet iskolakezdési kiadásokra tudnak felhasználni. Összesen 546 utalványt adtunk át, 342 munkatársunk részére.”





