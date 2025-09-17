szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

2 órája

Egy híján húsz – a világ közepén!

Címkék#őrségi#Tamaskó Gábor Tamás#ispánki#falunap

Amikor egy 110 lelkes őrségi falucska az ötszörösére duzzad, és ez a sok ember jól érzi magát – a világ közepén! Akkor tudjuk, hogy most Ispánkon jártunk.

Gombos Kálmán

XIX. Falunap a világ közepén – ez állt a meghívó fejlécén, amiben a várható programokat olvashatták az érdeklődők. Nos, a meghívók (és kiküldőik) jó munkát végeztek: majdnem ötszázan keresték fel szombaton a kis őrségi települést, Ispánkot, hogy találkozzanak, főzzenek, szórakozzanak együtt. De ezeken túlmenően odafigyeltek az egészségre is: volt kistérségi kosárlabda-bajnokság, Meridián torna, tekézés és egészségügyi szűrés csakúgy, mint a környék szépségeit bemutató vezetett gyalogtúra.

Ispánk, a világ közepe egy napra az ötszörösére duzzadt
Ispánk, a világ közepe egy napra az ötszörösére duzzadt
Fotó: VN/Kemenczei Ilona

Ispánki sajátosságok

A pörköltfőző verseny egyidős a falunapokkal – mesélte lapunknak Tamaskó Gábor Tamás Ispánk polgármestere. Idén 26(!) csapat szállt ringbe, és dolgozta fel a kapott sertéscombot, amit az önkormányzat a Széchenyi Terv, valamint helyi és környékbeli vállalkozók segítségével tudott biztosítani. További tíz kondérban pedig különdíjért versengtek a csapatok, de készült itt helyi jellegzetességként a közösségi kemencében hőkőn sült perec, bográcsgulyás és vadpörkölt is. A közösségi színpadon pedig egymást váltották az események: délelőtt élőzene, délután pedig kulturális műsorok.

Egy híján húsz – a világ közepén!

Fotók: Kemenczei Ilona

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu