Egy híján húsz – a világ közepén!
Amikor egy 110 lelkes őrségi falucska az ötszörösére duzzad, és ez a sok ember jól érzi magát – a világ közepén! Akkor tudjuk, hogy most Ispánkon jártunk.
XIX. Falunap a világ közepén – ez állt a meghívó fejlécén, amiben a várható programokat olvashatták az érdeklődők. Nos, a meghívók (és kiküldőik) jó munkát végeztek: majdnem ötszázan keresték fel szombaton a kis őrségi települést, Ispánkot, hogy találkozzanak, főzzenek, szórakozzanak együtt. De ezeken túlmenően odafigyeltek az egészségre is: volt kistérségi kosárlabda-bajnokság, Meridián torna, tekézés és egészségügyi szűrés csakúgy, mint a környék szépségeit bemutató vezetett gyalogtúra.
Ispánki sajátosságok
A pörköltfőző verseny egyidős a falunapokkal – mesélte lapunknak Tamaskó Gábor Tamás Ispánk polgármestere. Idén 26(!) csapat szállt ringbe, és dolgozta fel a kapott sertéscombot, amit az önkormányzat a Széchenyi Terv, valamint helyi és környékbeli vállalkozók segítségével tudott biztosítani. További tíz kondérban pedig különdíjért versengtek a csapatok, de készült itt helyi jellegzetességként a közösségi kemencében hőkőn sült perec, bográcsgulyás és vadpörkölt is. A közösségi színpadon pedig egymást váltották az események: délelőtt élőzene, délután pedig kulturális műsorok.
Egy híján húsz – a világ közepén!Fotók: Kemenczei Ilona
