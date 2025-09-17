Egy híján húsz – a világ közepén!

XIX. Falunap a világ közepén – ez állt a meghívó fejlécén, amiben a várható programokat olvashatták az érdeklődők. Nos, a meghívók (és kiküldőik) jó munkát végeztek: majdnem ötszázan keresték fel szombaton a kis őrségi települést, Ispánkot, hogy találkozzanak, főzzenek, szórakozzanak együtt. De ezeken túlmenően odafigyeltek az egészségre is: volt kistérségi kosárlabda-bajnokság, Meridián torna, tekézés és egészségügyi szűrés csakúgy, mint a környék szépségeit bemutató vezetett gyalogtúra.

Ispánk, a világ közepe egy napra az ötszörösére duzzadt

Fotó: VN/Kemenczei Ilona

Ispánki sajátosságok

A pörköltfőző verseny egyidős a falunapokkal – mesélte lapunknak Tamaskó Gábor Tamás Ispánk polgármestere. Idén 26(!) csapat szállt ringbe, és dolgozta fel a kapott sertéscombot, amit az önkormányzat a Széchenyi Terv, valamint helyi és környékbeli vállalkozók segítségével tudott biztosítani. További tíz kondérban pedig különdíjért versengtek a csapatok, de készült itt helyi jellegzetességként a közösségi kemencében hőkőn sült perec, bográcsgulyás és vadpörkölt is. A közösségi színpadon pedig egymást váltották az események: délelőtt élőzene, délután pedig kulturális műsorok.