Anyakönyv

Isten hozott Olívia, Debóra, Alex és Konor! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Szokásunkhoz híven most is beszámolunk róla, kik születtek az elmúlt időszakban Szombathelyen.

Dormán Gábor és Horváth Anett leánya: Olívia, Schmidt Gábor és Frigy Lilla fia: Vince, Orsós Virág fia: Dániel, Rácz Milán Attila és Turáni Nóra Éva fia: Marcell, Tóth Balázs és Dávid Veronika Erzsébet fia: Balázs Benjámin, Wachter Viktor és Hunyadvári Ágnes fia: Dominik, Hári Bence és Kiss Patrícia Stella leánya: Zorka Korina, Orsós Dávid és Horváth Szonja leánya: Debóra, Mersich András és Bencze Alexandra leánya: Natália, Hirschmann Benjámin és Ludván Brigitta fia: Barnabás, Folta Ádám és Hegedüs Nóra leánya: Zoé, Nagy Dávid és Sztojka Rozália Annamária leánya: Elena Liza, Nagy András és Tóth Zsanett leánya: Abigél, Galambos Tamás és Bakos Eszter fia: Miron, Szanyi Dániel és Nyári Barbara fia: Noel, Boncz Dániel és Zentai Anna leánya: Liliána Andrea, Szabó Márton és Dávid Veronika fia: Kerény, Gerencsér Péter és Gaál Barbara Krisztina leánya: Róza, Horváth Richárd és Kolocz Olívia Teodóra leánya: Nia Hanna, Kaletta Dániel Imre és Takács Adél fia: Benedek Tamás, Vajda Gina leánya: Jázmin Hanna, Horváth Egon Zoltán és Kopácsi Alexandra leánya: Dorka, Varga Gábor Krisztián és Kasza Krisztina fia: Ármin, Pölhös Szabolcs Richárd és Czeczeli Katalin fia: Botond Csongor, Kenedli Lajos és Horváth Vanda Evelin fia: Kristóf, Bugnits Nándor és Németh Ilona leánya: Rozanna, Both Rajmund és Szalacsy Fanni leánya: Bíborka, Virág Viktor és Gombás Réka Ágota leánya: Vanda, Szántó Péter Pál és Major Krisztina fia: Alex, Lévai Dániel András és Bartók Dóra leánya: Lili, Pethő Norbert és Szalai Szonja leánya: Elina Zselyke, Horváth Szabolcs és Kovács Szabina Mária fia: Bence, Sebestyén Krisztián és Kovács Bernadett Ibolya fia: Olivér, Kadlót Dániel és Vanó Szilvia leánya: Laura, Szabó Ádám és Janzsó Dzsenifer leánya: Sára, Kardos Gábor és Zsom Renáta Júlia fia: Konor.

