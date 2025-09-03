Ítélet született a Szombathelyen fosztogató fiatalokból álló banda ügyében

A Szombathelyi Törvényszék hivatalos oldalán tette közzé, hogy a Szombathelyi Járásbíróság társtettesként, csoportosan elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt, kilenc vádlott ellen indult ügyben ítéletet hozott hét vádlott vonatkozásában.

Ítélet született

Korábban beszámoltunk róla, hogy kiraboltak fényes nappal egy 13 éves fiút Szombathely belvárosában.

Később a Vas Vármegyei Főügyészség közleményéből kiderül, hogy egy fiatalkorúakból álló bandáról van szó, akik több helyszínen, három gyerektől is raboltak a vasi vármegyeszékhelyen, sőt egyikük egy gyermekvédelmi intézmény közfeladatot ellátó munkatársát is bántalmazta. Elfogták a tetteseket, az ügyészség pedig elrendelte a főkolompos letartóztatását.

Mint ahogy a Szombathelyi Törvényszék írja, a letartóztatásban lévő fiatalkorú I. rendű és fiatalkorú II. rendű vádlottakkal szemben egyaránt 3 év 6 hónap javítóintézeti nevelést rendelt el. A fiatalkorú IV. rendű vádlottal szemben 3 év, az V. rendű vádlottal szemben 1 év 6 hónap javítóintézeti nevelést rendelt el, megállapítva, hogy a fiatalkorú vádlottak a javítóintézeti nevelés felének letöltése után ideiglenesen elbocsáthatók, ha legalább egy évet eltöltöttek az intézetben, és alaposan feltehető, hogy az intézkedés célja további javítóintézeti nevelés nélkül is elérhető.

Halmazati büntetésül a VI. rendű vádlottat 2 év 6 hónap börtönre, a letartóztatásban lévő VII. rendű vádlottat 3 év fegyházra, míg a más ügyben jogerős szabadságvesztését töltő IX. rendű vádlottat 10 hónap börtönre ítélte.

A bíróság vagyonelkobzást rendelt el és döntött a polgári jogi igények megfizetési kötelezettségéről is.

A fiatalkorú III. és a VIII. rendű vádlott jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a bíróság ellenük elfogatóparancsot bocsátott ki.

A tényállás lényege szerint a vádlottakat egymáshoz rokoni, baráti, ismerősi kapcsolatok fűzik. A fiatalkorú vádlottak csellengő életmódot folytató, magát a gyermekvédelmi szakellátás alól kivonó vagy megfelelő egzisztenciális háttérrel, jövedelemmel nem rendelkező, az elkövetések idején 12 és 15 év közötti fiatalok, akik részben felnőttkorú bűntársaikkal közösen, alkalomszerűen, esetenként különböző elkövetői összetételű bandákba verődve 2024 februárja és 2024 augusztusa között jogtalan haszonszerzés reményében Szombathely területén többségében kiemelkedő tárgyi súlyú vagyon elleni erőszakos bűncselekményeket követtek el. A vádlottak rablási cselekményeiket forgalmas közterületeken, kifejezetten útonálló módon, gátlástalanul, a kiskorú sértettek kiszolgáltatott helyzetét kihasználva valósították meg.