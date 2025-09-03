2 órája
Ítélet született a Szombathelyen fosztogató fiatalokból álló banda ügyében
A Szombathelyi Törvényszék hivatalos oldalán tette közzé, hogy a Szombathelyi Járásbíróság társtettesként, csoportosan elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt, kilenc vádlott ellen indult ügyben ítéletet hozott hét vádlott vonatkozásában.
Ítélet született
Korábban beszámoltunk róla, hogy kiraboltak fényes nappal egy 13 éves fiút Szombathely belvárosában.
Később a Vas Vármegyei Főügyészség közleményéből kiderül, hogy egy fiatalkorúakból álló bandáról van szó, akik több helyszínen, három gyerektől is raboltak a vasi vármegyeszékhelyen, sőt egyikük egy gyermekvédelmi intézmény közfeladatot ellátó munkatársát is bántalmazta. Elfogták a tetteseket, az ügyészség pedig elrendelte a főkolompos letartóztatását.
Mint ahogy a Szombathelyi Törvényszék írja, a letartóztatásban lévő fiatalkorú I. rendű és fiatalkorú II. rendű vádlottakkal szemben egyaránt 3 év 6 hónap javítóintézeti nevelést rendelt el. A fiatalkorú IV. rendű vádlottal szemben 3 év, az V. rendű vádlottal szemben 1 év 6 hónap javítóintézeti nevelést rendelt el, megállapítva, hogy a fiatalkorú vádlottak a javítóintézeti nevelés felének letöltése után ideiglenesen elbocsáthatók, ha legalább egy évet eltöltöttek az intézetben, és alaposan feltehető, hogy az intézkedés célja további javítóintézeti nevelés nélkül is elérhető.
Halmazati büntetésül a VI. rendű vádlottat 2 év 6 hónap börtönre, a letartóztatásban lévő VII. rendű vádlottat 3 év fegyházra, míg a más ügyben jogerős szabadságvesztését töltő IX. rendű vádlottat 10 hónap börtönre ítélte.
A bíróság vagyonelkobzást rendelt el és döntött a polgári jogi igények megfizetési kötelezettségéről is.
A fiatalkorú III. és a VIII. rendű vádlott jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a bíróság ellenük elfogatóparancsot bocsátott ki.
A tényállás lényege szerint a vádlottakat egymáshoz rokoni, baráti, ismerősi kapcsolatok fűzik. A fiatalkorú vádlottak csellengő életmódot folytató, magát a gyermekvédelmi szakellátás alól kivonó vagy megfelelő egzisztenciális háttérrel, jövedelemmel nem rendelkező, az elkövetések idején 12 és 15 év közötti fiatalok, akik részben felnőttkorú bűntársaikkal közösen, alkalomszerűen, esetenként különböző elkövetői összetételű bandákba verődve 2024 februárja és 2024 augusztusa között jogtalan haszonszerzés reményében Szombathely területén többségében kiemelkedő tárgyi súlyú vagyon elleni erőszakos bűncselekményeket követtek el. A vádlottak rablási cselekményeiket forgalmas közterületeken, kifejezetten útonálló módon, gátlástalanul, a kiskorú sértettek kiszolgáltatott helyzetét kihasználva valósították meg.
Így a fiatalkorú I., II. és III. rendű vádlottak 2024. június 5-én délután megjelentek a szombathelyi Sportliget területén, ahol a 13 éves sértettek tartózkodtak.
Az I. rendű vádlott – meglátva az általa korábbról ismert egyik sértettet – hirtelen elkezdetett rohanni az irányába, majd megfogta a sértett kerékpárjának kormányát, és ezáltal megakadályozta, hogy a sértett – aki már a vádlott közeledtétől megijedt – kerékpárral elhagyja a helyszínt. A kerékpárján ülő sértetthez odament a II. és III. rendű vádlott is, majd a vádlottak ilyen módon hárman közösen körbevették a kiskorú sértettet, és kihasználva az így keletkezett fizikai és létszámbéli erőfölényüket, jogtalan haszonszerzési célból fenyegetőleg léptek fel a sértettel szemben, azzal a szándékkal, hogy erőszakkal megszerzik a nála lévő értékeit. A II. rendű vádlott mindeközben először azzal fenyegette meg a sértettet, hogy „élve nem fog hazamenni”, majd ököllel kétszer vese tájékon, kétszer mellkason, egy alkalommal pedig állon ütötte a sértettet, ezt követően az I. és II. rendű vádlott átkutatta a sértett ruházatát és elvették az abban megtalált cigarettáját.
Mindezt végignézte a sértett szintén kiskorú barátja, aki a történtek láttán nagyon megijedt, és teljességgel az események hatása alatt állt, amikor hozzá is odalépett az I. rendű vádlott, és felszólította, hogy adja oda a táskáját. A kiskorú sértett – tartva attól, hogy barátjához hasonlóan a vádlottak őt is tettleg bántalmazni fogják – félelmében tiltakozni sem mert, hanem átnyújtotta az I. rendű vádlottnak a nála lévő 10.000 forint értékű táskát, amelyet az I. rendű vádlott először átkutatott, majd abba elkezdte belepakolni a saját dolgait, és azt is magával vitte. A II. és III. rendű vádlottak ezen cselekmény során is társukkal szándékegységben cselekedve, fenyegetőleg körbevették a sértettet, hogy ezáltal támadó jellegű fellépésükkel, közösen rákényszerítsék őt is a megszerezni kívánt táska átadására.
A kiskorú sértettekre a vádlottak cselekménye olyannyira bénítólag hatott, hogy helyzetüket kilátástalannak érezve, érdemi védekezést kifejteni egyikük sem tudott. Mielőtt a vádlottak távoztak volna az elkövetés helyszínéről, még meg is fenyegették a sértetteket.
Az egyik sértettnek 10.000 forint kára keletkezett, amely azonban teljes egészében megtérült, mivel a sértett táskája az I. rendű vádlottól a nyomozás során lefoglalásra került. A másik sértettnek 1.500 forint meg nem térült kára keletkezett.
Kiraboltak fényes nappal egy 13 éves fiút Szombathely belvárosában
Újabb részletek derültek ki a fiatal banda szombathelyi rablásairól, terrorizálták is a pórul járt gyerekeket
Gyerekekből álló csapat bántalmazott egy kiskorú fiút a szombathelyi KRESZ parkban