Aranydiplomát kapott Csirkovics Dezsőné – Jánosháza és Duka is ünnepelte Kati nénit
Megható ünnepség keretében köszöntötték Csirkovics Dezsőnét, aki aranydiplomát vehetett át a jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskolában. A kitüntetés nemcsak Jánosháza, hanem szülőfaluja, Duka számára is büszkeség.
Aranydiplomát vett át Csirkovics Dezsőné, a jánosházai Batthyány Lajos Általános Iskola nyugdíjas pedagógusa.
Forrás: Batthyány Lajos Általános Iskola
Szeptember elsején a jánosházai Batthyány Lajos Általános Iskola tanévnyitóján aranydiplomát vehetett át Csirkovics Dezsőné, az intézmény egykori igazgatója, aki pedagógusi pályafutása során generációkat nevelt szeretettel és odaadással - adta hírül a jánosházi iskola. Az ünnepségen az iskola igazgatója, Csík Józsefné köszöntötte, és közösségi oldalán is gratulált a rangos elismeréshez. Kati nénin kívül posztumusz gyémántdiplomát kapott Varga Ferencné is az évnyitón.
Jánosháza és Duka is köszöntötte
A kitüntetett pedagógust Dukán is külön köszöntötték. Az önkormányzat nevében Kincses Veronika méltatta Kati néni munkásságát, aki hat évig vezette a dukai tagiskolát, és hosszú időn át irányította a helyi könyvtár és a kulturális élet működését.
Mint írják: 2008-as nyugdíjba vonulása után is aktív maradt a közéletben: települési képviselőként és alpolgármesterként szolgálta a közösséget. A dukaiak nevében az önkormányzat és a lakosság is szeretettel gratulált neki, hangsúlyozva, hogy életútja példaértékű a falu számára.