Aranydiplomát kapott Csirkovics Dezsőné – Jánosháza és Duka is ünnepelte Kati nénit

Szeptember elsején a jánosházai Batthyány Lajos Általános Iskola tanévnyitóján aranydiplomát vehetett át Csirkovics Dezsőné, az intézmény egykori igazgatója, aki pedagógusi pályafutása során generációkat nevelt szeretettel és odaadással - adta hírül a jánosházi iskola. Az ünnepségen az iskola igazgatója, Csík Józsefné köszöntötte, és közösségi oldalán is gratulált a rangos elismeréshez. Kati nénin kívül posztumusz gyémántdiplomát kapott Varga Ferencné is az évnyitón.

A jánosházi igazgatónőn kívül a dukai önkormányzat nevében Kincses Veronika is gratulált az aranydiplomához

Forrás: Duka falu

Jánosháza és Duka is köszöntötte

A kitüntetett pedagógust Dukán is külön köszöntötték. Az önkormányzat nevében Kincses Veronika méltatta Kati néni munkásságát, aki hat évig vezette a dukai tagiskolát, és hosszú időn át irányította a helyi könyvtár és a kulturális élet működését.