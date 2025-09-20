szeptember 20., szombat

Tünetek

Berobban a covid? - Emelkednek a számok, két variáns is erőre kapott

A tanév kezdetével ismét megugrottak a számok.

Szeptember elseje a vírusoknak is új korszak - kezdte a Magyar Nemzetnek Rusvai Miklós virológus. Az óvoda- és iskolakezdés miatt ismét nagy csoportokban van együtt sok gyermek a nyári külön töltött idő után, emiatt több járvány is elkezdett terjedni, köztük a covid, azaz a koronavírus is.

A Magyar Nemzet cikkéből kiderül, két variáns betegíti most az embereket, a Nimbus és a Stratus

Megkezdődött egy légzőszervi járvány, sajnos számítani kell arra, hogy szinte minden gyerek beteg lesz szeptemberben és októberben. Tőlük pedig elkapják a szülők is

– értékelt a szakember.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján található adatok szerint Szombathelyen egyelőre alacsony és stagnál a szennyvízben mért koncentráció, de a Dunántúl nagyvárosaiban, Zalaegerszegen, Pécsett, Kaposváron emelkedést mértek. 

További részletek a Magyar Nemzet cikkében.

 

