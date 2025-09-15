szeptember 15., hétfő

Járvány ütötte fel a fejét a szomszédban, sokan megbetegedtek

Címkék#járvány#kórház#fájdalom#tünetek

Lázzal, hasi fájdalommal, hányással és hasmenéssel járó tünetekkel fordultak orvoshoz betegek: Veszprém vármegyében ütötte fel a fejét egy járvány. Három település és 42 fő volt érintett, ebből 21 beteg székletmintájában igazolták a Salmonella baktérium jelenlétét. Három gyermeket kórházba is kellett szállítani; szerencsére haláleset nem történt. A közegészségügyi-járványügyi és laboratóriumi vizsgálatok még nem fejeződtek be.

Fotó: Shutterstock

 

 

