Járvány ütötte fel a fejét a szomszédban, sokan megbetegedtek

Lázzal, hasi fájdalommal, hányással és hasmenéssel járó tünetekkel fordultak orvoshoz betegek: Veszprém vármegyében ütötte fel a fejét egy járvány. Három település és 42 fő volt érintett, ebből 21 beteg székletmintájában igazolták a Salmonella baktérium jelenlétét. Három gyermeket kórházba is kellett szállítani; szerencsére haláleset nem történt. A közegészségügyi-járványügyi és laboratóriumi vizsgálatok még nem fejeződtek be.

Járvány ütötte fel a fejét a szomszédban, több tucatnyi a beteg!

Fotó: Shutterstock