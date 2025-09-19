1 órája
Az öt legjobb játszótér Vasban - a családok szerint itt a legjobb hintázni és csúszdázni
Vajon melyik Vas megyei játszóteret szeretik leginkább a családok? A Google-vélemények alapján összeállt a top játszótér lista – és nem mindig az a nyertes, ahol a legmagasabb a pontszám.
A Google értékelései alapján már számos vasi vonatkozást megvizsgáltunk: megnéztük, melyik éttermet ajánlják a legjobban, de azt is, hol a legfinomabb a pizza, a gyros vagy éppen melyik szálláshelyről áradoznak a vendégek. A játszótér értékelésnél is ugyanazt a metódust követtük, mint eddig: első pillantásra a csillagok száma lehet a döntő, ám ha közelebbről megnézzük, hamar kiderül: nem mindegy, hogy azt harminc lelkes szülő írta, vagy hatszáz.
Legjobb játszótér Vasban - az első öt helyezett
Egy-egy kisebb közösség kedvence könnyen kaphat 4,7-es átlagot, de az is lehet, hogy a nagyobb, sokat látogatott játszóterek kissé alacsonyabb pontszáma mögött jóval stabilabb véleményhalmaz áll.
Ezért a toplistát úgy állítottuk össze, hogy a pontszám mellett figyeltük azt is, hány vélemény született.
1. Szombathelyi Kalandváros
A lista élére került a szombathelyi Kalandváros, amely nemcsak a helyieknek, hanem a környékről érkező családoknak is kedvelt célpont. Az óriási területen minden megtalálható: favár, kötélháló, drótkötélpálya, vízijáték, homokozó és hatalmas csúszdák.
Egy szülő így foglalta össze: „Háromszor jártunk már itt a gyerekekkel, első alkalommal Sárvárról látogattunk át. Véleményem szerint az egyik legjobb játszótér komplexum jelenleg az országban.”
A legtöbben a változatosságot, a rendezett környezetet és a baráti belépőárat dicsérik, bár akad, aki megjegyezte: a büfé elég drága, így érdemes saját étellel és itallal készülni, mert akár egész napos elfoglaltság is lehet családnak, annyiféle játék van.
Fontos megjegyezni, hogy a A Kalandváros nyitva tartása szezonális, általában március 15-től október 31-ig látogatható.
2. Játszótér az Aradi Vértanúk parkjában - Kőszeg
A második helyre a kőszegi játszótér került 4,7-es átlaggal és 100 véleménnyel. Bár jóval kevesebb értékelés született róla, a gyerekek szemében igazi ékszerdoboz a város központjában.
A hozzászólások szerint tiszta, szép környezetben lévő barátságos hely, nem túlzsúfolt. Sokan kiemelik, hogy a történelmi város atmoszférája különleges hangulatot ad a játszótérnek is. Egy anyuka így írt róla: „Szuper játszótér! Nagyon klassz felszereltséggel, rengeteg játékkal. A kicsi gyerekeknek való nyereg-hinta szuper, máshol még nem is találkoztunk ilyen kialakítással.”
3. Várkert Játszótér - Szentgotthárd
A harmadik helyet a szentgotthárdi Várkert játszótér szerezte meg 4,5-es átlaggal és 136 véleménnyel. A helyszín különlegessége a gyönyörű környezet: az épületen kívül nagy fák, árnyékos részek és egy kis tó várja a családokat.
„Tökéletes kikapcsolódási lehetőség családok, párok számára. A mosdók tiszták, sok az árnyékos hely, a barokk várkert nagyon szép, sokféle játék van, a hely tiszta és rendezett ” – írta egy édesanya.
4. Répce menti mesejátszótér - Bük
A lista különlegessége a büki Repce mente játszótér, ami a legmagasabb pontszámot birtokolja: 4,9-es átlaggal rendelkezik, 54 vélemény alapján. A klasszikus játékokon kívül a parkban hat mesetáblát raktak ki, aki kíváncsi a történetekre, az egyes mesetáblákon található linkek vagy QR-kódok segítségével ismerheti meg azokat.
- Nagyon szép játszótér, egyre több árnyas fával. Máshol ez egy fizetős kalandpark lenne, itt egy ingyenes, kedves játszótér minden kis gyermeknek - írja egy elégedett lakos.
A játékok változatosságát és a tiszta, rendezett környezetet emelték ki legtöbben, valamint azt is, hogy igazi mesevilágot varázsol elénk a hely. Volt, aki egyenesen a büki tartózkodásuk fénypontjaként emlegette az - ahogy ő fogalmaz - "igazán nagyszerű játszóteret".
5. Tószer téri játszótér - Szombathely
A Tószer téri játszótér 4,6-os átlagot kapott 53 vélemény alapján. A klasszikus játszótéri játékok mellett van ping-pong és kosárlabda pálya is a közelben - tehát akár felnőtteknek is ideális hely lehet a kikapcsolódásra. Sokan dicsérik a zöld környezetet, az árnyékot adó fák igazi megváltást jelentenek a kánikulában a kisgyermekes családoknak.
- Mi mindig ide járunk! A gyerekek kedvence a kötélpálya csúszda, órákig el tudnak szórakozni vele. Egy kis felújítás ráférne, de alapvetően rendben van a hely - írta egy rendszeres látogató.
Íme a toplista röviden!
- Kalandváros (Szombathely) – 4,6 (639 vélemény)
Nagyon sok értékelés, stabilan jó pontszám.
- Kőszegi játszótér – 4,7 (100 vélemény)
Magasabb átlag, de kevesebb értékelő.
- Várkert játszótér (Szentgotthárd) – 4,5 (136 vélemény)
Nem a legmagasabb pontszám, de sok vélemény alapján.
- Répce menti játszótér (Bük) – 4,9 (54 vélemény)
A legjobb pontszám, száz alatti értékelőtől.
- Tószer téri játszótér (Szombathely) – 4,6 (53 vélemény)
Jó értékelés, de kevesebb vélemény.