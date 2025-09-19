Az öt legjobb játszótér Vasban - a családok szerint itt a legjobb hintázni és csúszdázni

A Google értékelései alapján már számos vasi vonatkozást megvizsgáltunk: megnéztük, melyik éttermet ajánlják a legjobban, de azt is, hol a legfinomabb a pizza, a gyros vagy éppen melyik szálláshelyről áradoznak a vendégek. A játszótér értékelésnél is ugyanazt a metódust követtük, mint eddig: első pillantásra a csillagok száma lehet a döntő, ám ha közelebbről megnézzük, hamar kiderül: nem mindegy, hogy azt harminc lelkes szülő írta, vagy hatszáz.

Legjobb játszótér Vasban: mutatjuk a top ötös listát!

Fotó: slavazhuravlevich / Forrás: Freepik/illusztráció

Legjobb játszótér Vasban - az első öt helyezett

Egy-egy kisebb közösség kedvence könnyen kaphat 4,7-es átlagot, de az is lehet, hogy a nagyobb, sokat látogatott játszóterek kissé alacsonyabb pontszáma mögött jóval stabilabb véleményhalmaz áll.

Ezért a toplistát úgy állítottuk össze, hogy a pontszám mellett figyeltük azt is, hány vélemény született.

1. Szombathelyi Kalandváros

A lista élére került a szombathelyi Kalandváros, amely nemcsak a helyieknek, hanem a környékről érkező családoknak is kedvelt célpont. Az óriási területen minden megtalálható: favár, kötélháló, drótkötélpálya, vízijáték, homokozó és hatalmas csúszdák.

Egy szülő így foglalta össze: „Háromszor jártunk már itt a gyerekekkel, első alkalommal Sárvárról látogattunk át. Véleményem szerint az egyik legjobb játszótér komplexum jelenleg az országban.”

A legtöbben a változatosságot, a rendezett környezetet és a baráti belépőárat dicsérik, bár akad, aki megjegyezte: a büfé elég drága, így érdemes saját étellel és itallal készülni, mert akár egész napos elfoglaltság is lehet családnak, annyiféle játék van.

Fontos megjegyezni, hogy a A Kalandváros nyitva tartása szezonális, általában március 15-től október 31-ig látogatható.

2. Játszótér az Aradi Vértanúk parkjában - Kőszeg

A második helyre a kőszegi játszótér került 4,7-es átlaggal és 100 véleménnyel. Bár jóval kevesebb értékelés született róla, a gyerekek szemében igazi ékszerdoboz a város központjában.

A hozzászólások szerint tiszta, szép környezetben lévő barátságos hely, nem túlzsúfolt. Sokan kiemelik, hogy a történelmi város atmoszférája különleges hangulatot ad a játszótérnek is. Egy anyuka így írt róla: „Szuper játszótér! Nagyon klassz felszereltséggel, rengeteg játékkal. A kicsi gyerekeknek való nyereg-hinta szuper, máshol még nem is találkoztunk ilyen kialakítással.”