Korábban beszámoltunk róla, az átlagostól eltérő számokat hozott a 2025-ös nyári időjárás Vas vármegyében. A 21,36 Celsius-fokos három havi középhőmérséklet mintegy 1,1 fokkal meghaladta a sokéves átlagot, viszont 63 milliméterrel kevesebb csapadék hullott annál. A nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, így a kialakult mezőgazdasági aszály - írja összefoglalójában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Jégkármérséklő rendszer: rekordok dőltek nyáron

Augusztusban kevesebbszer kapcsolt be a jégkármérséklő rendszer

Fotó: Shutterstock

Augusztusban kevesebbszer kapcsolt be a jégkármérséklő rendszer

A jégkármérséklő rendszer augusztusi jelentéseben kitérnek arra is, a hónap végén érkezett jelentősebb csapadékmennyiség az ország nyugati területeire. A szélsőséges csapadékeloszlás következtében nagy területi különbségek alakultak ki. Az ország nyugati és északi részén mérséklődött, miközben az Alföldön továbbra is nagyfokú a mezőgazdasági aszály.

Ennek következtében az

Országos Jégkármérséklő Rendszer talajgenerátorait mindössze 11 napon kellett bekapcsolni augusztusban, ami az eddigi legkevesebb volt 2018 óta.

Vasban 3 jégveszélyes nap volt augusztusban. Tavaly ugyanez a szám 8, 2023-ban pedig öt volt. Júliusban viszont hétszer volt ilyen napunk, ami több az előző évinél.