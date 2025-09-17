szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Statisztika

1 órája

Jégkármérséklő rendszer: rekordok dőltek nyáron

Címkék#jégkármérséklő rendszer#Országos Jégkármérséklő Rendszer#időjárás

2018 óta idén kellett a legkevesebbszer bekapcsolni a generátorokat országos szinten. Folyamatosan rekordokat dönt a jégkármérséklő rendszer országos szinten. Vasban - köszönhetően a nagy területi eltéréseknek - kicsit más a helyzet.

Vaol.hu
Jégkármérséklő rendszer: rekordok dőltek nyáron

Korábban beszámoltunk róla, az átlagostól eltérő számokat hozott a 2025-ös nyári időjárás Vas vármegyében. A 21,36 Celsius-fokos három havi középhőmérséklet mintegy 1,1 fokkal meghaladta a sokéves átlagot, viszont 63 milliméterrel kevesebb csapadék hullott annál. A nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, így a kialakult mezőgazdasági aszály - írja összefoglalójában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Jégkármérséklő rendszer: rekordok dőltek nyáron

Augusztusban kevesebbszer kapcsolt be a jégkármérséklő rendszer
Augusztusban kevesebbszer kapcsolt be a jégkármérséklő rendszer
Fotó: Shutterstock

Augusztusban kevesebbszer kapcsolt be a jégkármérséklő rendszer

A jégkármérséklő rendszer augusztusi jelentéseben kitérnek arra is, a hónap végén érkezett jelentősebb csapadékmennyiség az ország nyugati területeire. A szélsőséges csapadékeloszlás következtében nagy területi különbségek alakultak ki. Az ország nyugati és északi részén mérséklődött, miközben az Alföldön továbbra is nagyfokú a mezőgazdasági aszály. 

Ennek következtében az

 Országos Jégkármérséklő Rendszer talajgenerátorait mindössze 11 napon kellett bekapcsolni augusztusban, ami az eddigi legkevesebb volt 2018 óta. 

Vasban 3 jégveszélyes nap volt augusztusban. Tavaly ugyanez a szám 8, 2023-ban pedig öt volt. Júliusban viszont hétszer volt ilyen napunk, ami több az előző évinél. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu