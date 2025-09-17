Zöldoktatás az arborétumban

A Jeli Arborétum történetét, növénykülönlegességeit a kert vezetője, Ruborits Tamás kertészmérnök egy vezetett túrán ismertette meg a diákokkal, Kutasi Bence kerületvezető erdész pedig az erdészek sokrétű munkáját mutatta be a fiataloknak – adta hírül a Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Gyakorlaton a Jeli Arborétumban

Fotó: Szombathelyi Erdészeti Zrt.

