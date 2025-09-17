szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Természet és oktatás

Zöldoktatás az arborétumban

Címkék#oktatás#természet#Jeli Arborétum

Cserjét metszettek, sétautat takarítottak, zöldhulladékot gyűjtöttek, gyomláltak a Fehérlófia Waldorf Gimnázium tizedikesei a varázskertben. A nemesvámosi iskola diákjai gyakorlatra érkeztek a Jeli Arborétumba.

Zöldoktatás az arborétumban

 A Jeli Arborétum történetét, növénykülönlegességeit a kert vezetője, Ruborits Tamás kertészmérnök egy vezetett túrán ismertette meg a diákokkal, Kutasi Bence kerületvezető erdész pedig az erdészek sokrétű munkáját mutatta be a fiataloknak – adta hírül a Szombathelyi Erdészeti Zrt. 

Fotó: Szombathelyi Erdészeti Zrt. 

