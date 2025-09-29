szeptember 29., hétfő

Szép jubileum: 40 éves a templom Csörötneken

Templomot építeni szép feladat – nehéz időszakban különösen is az. A csörötneki hívek mégis megtették, és most 40 éves jubileumot ünnepeltek.

Gombos Kálmán

Negyven évvel ezelőtt, 1985. szeptember 29-én szentelte fel Luigi Poggi érsek, pápai nuncius az Örök Ige templomot Csörötneken. A szinte napra pontos jubileumi évfordulóra vasárnap délelőtt ünnepi hálaadó szentmisével emlékeztek meg a hívek, melynek főcelebránsa Fekete Szabolcs Benedek püspök volt. Vele szolgált az oltárnál a „templomépítő” pap, dr. Takács Gyula, aki immár 45 éve ápolja a helyi hívek lelkét. A falu korábban a Rábagyarmati Plébánia fíliájaként tartozott őhozzá, 2007-től pedig a Csörötneken alapított plébánia plébánosaként teljesíti papi szolgálatát – számolt be lapunknak Frigy József akolitus.

Jubileum Csörötneken: negyven éves a község temploma
Jubileum Csörötneken: negyven éves a község temploma
Fotó: VN/Gaál Mónika

Jubileum – és a számok

A köszöntések után a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola tanulói jubileumi műsora következett, valamint egyházi énekeikkel az iskola Vidám Angyalok kórusa tette még emelkedettebbé az ünnepet. Fekete Szabolcs Benedek püspök szentbeszédében először is megnyugtatta a szép számban jelenlévő gyerekeket, hogy nem matekórát jött tartani, de azért kicsit a számokról is beszélt. Isten nem él a számok bűvöletében, nem számolja azt sem, mikor, mennyien vagyunk a templomban – mondta el. Jelenleg ugyan a zsugorodás időszakát éljük, jóval kevesebben járunk szentmisére, fogyatkoznak falvaink, városaink, az országunk lakossága is. Ám nem ezek a számadatok a fontosak, hanem az, hogy példát mutassunk, mind, akik itt vagyunk - hangsúlyozta.

Fotó: VN/Gaál Mónika

Nem hagyták „a templomot és az iskolát”

A csörötnekiek a nehezítő körülmények ellenére is templomépítésbe fogtak, és fel is építették Isten hajlékát – többek között nekünk, ma itt ünneplőknek. És az iskolát „sem hagyták”, a falvakban megszűnő kisiskolákról szóló beszámolók között üdítő színfoltot képvisel az egyre bővülő tanulói létszámú helyi iskolai közösség, köszönhetően a falvak lakóinak, és főképpen az ott dolgozó nevelők szeretetet közvetítő, elhivatott munkájának.

Fotó: VN/Gaál Mónika

