Jogerős ítélet

2 órája

Letöltendő börtönbüntetés és vagyonelkobzás - A kamupárt szálai Vas vármegyébe vezettek

Címkék#börtönbüntetés#letöltendő szabadságvesztés#ítélet#elsőrendű vádlott#Győri Ítélőtábla#vagyonelkobzás#kamupárt#Szombathelyi Törvényszék

Bejárta több sajtóorgánum felületét a hír: hét év után jogerős ítélet született a Szegény Emberek Magyarországért Párt (SZEM) költségvetési csalási ügyében, s többekre letöltendő vagy felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki. Azt már mi tesszük hozzá: az ügy elsőrendű vádlottja, letöltendő szabadságvesztésre ítélt szereplője a Vas vármegyei közéletben és kártyapartikon is ismert kőszegi férfi, T. P. volt. A bírósági indokolásból kiderült az is, a SZEM miért kamupárt.

Tömböly Ágnes

„Többeket is letöltendő börtönbüntetésre ítélt és százmilliós nagyságrendben rendelt el vagyonelkobzást a bíróság a Szegény Emberek Magyarországért Párt által megvalósított költségvetési csalás ügyében” – írta blogján a Transparency International Magyarország. A Szombathelyi Törvényszéken 2024. május 28-án született elsőfokú ítéletet és a Győri Ítélőtábla 2025. április 30-ai másodfokú, jogerős ítéletét is nyilvánosságra hozták, anonim módon. Így értesült lapunk arról: a korábban az MSZP-ben, majd később kőszegi civil szervezet és más, kis párt színeiben is politizáló T. P. volt az ügy elsőrendű vádlottja. kamupárt

kamupárt
Jogerős bírósági ítélet született egy kamupárt ügyében: az elsőrendű vádlott T. P. volt, akit letöltendő szabadságvesztésre ítéltek
Fotó: VN-archív

A férfit 2025. április 30-án másodfokon, jogerősen 

  • egy rendbeli bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében 3 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 
  • 2 millió forint pénzbüntetésre ítélte a Győri Ítélőtábla, helybenhagyva a Szombathelyi Törvényszék elsőfokú ítéletét. 
  • 15,3 millió forint erejéig vagyonelkobzást is elrendeltek esetében, 
  • négy évre eltiltották a közügyek gyakorlásától 
  • és attól is, hogy bármilyen civil szervezetben vezető tisztségviselői feladatot vállaljon. Az iratanyagok szerint feltételesen legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő nap szabadulhat.

Előéletéről is többet megtudtunk: a Szombathelyi Járásbíróság 10 évvel ezelőtt, 2015. júniusában költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 1 év – végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte – derült ki még a Szombathelyi Törvényszék ítéletének indokolásából.

A kamupárt nem a szavazatokra hajtott, hanem a kampánytámogatásra 

Az iratok szerint a vád fő állítása az volt, hogy a SZEM egy kamupárt, hiszen a vádlottak a 2018-as országgyűlési választáson nem szavazatot akartak szerezni, hanem csak ajánlásokat, mert azokért járt a kampánytámogatás, amit a bírósági iratok szerint a vádlottak személyes céljaikra használták fel.

Helyesen mutatott rá a Szombathelyi Törvényszék arra, hogy a 42 egyéni választókerületi képviselőjelölt vallomását megvizsgálva látható, hogy egy részük nem is tudott arról, hogy képviselőjelöltté váltak, nagyobb részüknek pedig nem volt valós szándéka képviselőjelöltté válni, azonban nélkülük a párt nem vált volna jogosulttá az országos lista után járó kampánytámogatásra, hiszen a számuk így jóval 27 alá csökkenne

 – áll a Győri Ítélőtábla indokolásában.

A képviselőjelöltek túlnyomó része nem ismerte sem a pártot, sem annak vezetőségét, a programjáról, a székhelyéről, működéséről nem volt tudomásuk. A vallomások alapján a gyűléseket is az aláírásgyűjtés érdekében tartották meg, ahol a résztvevők számára elmondták: minél több aláírást gyűjtenek, annál több pénzt kapnak, illetve a képviselő-jelöltségért még több pénz jár. A kamujelöltek nem ismerték a körzeteket, ahol jelöltként indultak, illetve indították őket, semmilyen kampánytevékenységet nem folytattak, politikai ambícióik nem voltak, ilyen tevékenységet nem is akartak végezni.

Csaknem 200 millió forint kampánytámogatás került a vádlottakhoz

A pártlista után 2018. március 12-én 152 millió 983 ezer 305 forintot utalt az államkincstár a SZEM bankszámlájára. Miután több képviselőjelölt aláírta a részére juttatandó kampányköltségről való lemondó nyilatkozatot, további 20 millió 500 ezer 280 forint és 21 millió 525 ezer 294 forint került még egyesületi bankszámlára.

  • A bírósági iratok szerint a Magyar Államkincstár által folyósított, összesen 195 millió 8 ezer 879 forint kampánytámogatás több lépcsőben, de teljes egészében a vádlottakhoz került.

Kártyás ismerősökből képviselőjelöltek

Megtudtuk azt is: T. P. e-mail levelezésében a hatóságok olyan táblázatokat találtak, amelyek abba engedtek bepillantást: egyes jelöltek mely pártok színeiben indulnak el. A levelezés igazolta a férfi aktív szerepét. A Szombathelyi Törvényszék előtt tett tanúvallomásokból világossá válik az is: 

a kamu országgyűlési képviselő-jelöltek jelentős része T. P. kártyás ismerőseiből került ki. Az érintettek kártyázáson keresztül kerültek kapcsolatba a kamupárttal.

Telefonon kerestük T. P-t, hogy megkérdezzük a jogerős ítéletről, a telefon ugyan kicsengett, de azt nem vette fel senki.

A fentiek ismeretében mindenesetre más megvilágításba kerül, hogy a snapszer szövetség élére a nyáron új elnök került. A Kőszeg környéki polgárőr egyesületet pedig hiába kerestük ezen a néven a bírósági nyilvántartásban: a civil szervezet már új néven, új elnökkel működik, más irányú keresgélés után bukkantunk csak rá. S lehet, a „kirakat” változott, a Szombathelyi Törvényszék elsőfokú és a Győri Ítélőtábla másodfokú ítéletének bejegyzett száma a szervezet adatlapján még jó ideig stigmaként fog árulkodni az ügyben való érintettségről. 
 


 

 

