Letöltendő börtönbüntetés és vagyonelkobzás - A kamupárt szálai Vas vármegyébe vezettek

„Többeket is letöltendő börtönbüntetésre ítélt és százmilliós nagyságrendben rendelt el vagyonelkobzást a bíróság a Szegény Emberek Magyarországért Párt által megvalósított költségvetési csalás ügyében” – írta blogján a Transparency International Magyarország. A Szombathelyi Törvényszéken 2024. május 28-án született elsőfokú ítéletet és a Győri Ítélőtábla 2025. április 30-ai másodfokú, jogerős ítéletét is nyilvánosságra hozták, anonim módon. Így értesült lapunk arról: a korábban az MSZP-ben, majd később kőszegi civil szervezet és más, kis párt színeiben is politizáló T. P. volt az ügy elsőrendű vádlottja. kamupárt

Jogerős bírósági ítélet született egy kamupárt ügyében: az elsőrendű vádlott T. P. volt, akit letöltendő szabadságvesztésre ítéltek

A férfit 2025. április 30-án másodfokon, jogerősen

egy rendbeli bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében 3 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre,

2 millió forint pénzbüntetésre ítélte a Győri Ítélőtábla, helybenhagyva a Szombathelyi Törvényszék elsőfokú ítéletét.

15,3 millió forint erejéig vagyonelkobzást is elrendeltek esetében,

négy évre eltiltották a közügyek gyakorlásától

és attól is, hogy bármilyen civil szervezetben vezető tisztségviselői feladatot vállaljon. Az iratanyagok szerint feltételesen legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő nap szabadulhat.

Előéletéről is többet megtudtunk: a Szombathelyi Járásbíróság 10 évvel ezelőtt, 2015. júniusában költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 1 év – végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte – derült ki még a Szombathelyi Törvényszék ítéletének indokolásából.

A kamupárt nem a szavazatokra hajtott, hanem a kampánytámogatásra

Az iratok szerint a vád fő állítása az volt, hogy a SZEM egy kamupárt, hiszen a vádlottak a 2018-as országgyűlési választáson nem szavazatot akartak szerezni, hanem csak ajánlásokat, mert azokért járt a kampánytámogatás, amit a bírósági iratok szerint a vádlottak személyes céljaikra használták fel.

Helyesen mutatott rá a Szombathelyi Törvényszék arra, hogy a 42 egyéni választókerületi képviselőjelölt vallomását megvizsgálva látható, hogy egy részük nem is tudott arról, hogy képviselőjelöltté váltak, nagyobb részüknek pedig nem volt valós szándéka képviselőjelöltté válni, azonban nélkülük a párt nem vált volna jogosulttá az országos lista után járó kampánytámogatásra, hiszen a számuk így jóval 27 alá csökkenne

– áll a Győri Ítélőtábla indokolásában.