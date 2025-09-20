Káosz az európai reptekeren: Kibertámadás miatt törölnek járatokat

A repülőtér üzemeltetője kora reggel adott ki közleményt, melyben arról tájékoztattak, hogy egy célzott hekkertámadás miatt leálltak a digitális utasfelvételi és beszállítási rendszerek. Ez azt jelenti, hogy a repülőtér alapvető működését biztosító informatikai infrastruktúra bénult meg részlegesen.

Káosz az európai reptereken

Forrás: Pixabay

Helyszíni check-in és türelem

A támadás következtében az online utasfelvétel jelenleg nem működik, a beszállókártyákat kizárólag a repülőtéri pultoknál, manuálisan tudják kiállítani a földi kiszolgáló személyzet tagjai. Ez a folyamat lényegesen lassabb a megszokottnál, ezért hatalmas sorok alakultak ki a terminálokon belül.

Az üzemeltető arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a járatuk aktuális státuszáról a légitársaságuk honlapján vagy ügyfélszolgálatánál, és a szokásosnál jóval több idővel érkezzenek a repülőtérre. A helyzet bizonytalansága miatt jelentős késésekre, sőt, akár járatok törlésére is számítani kell a nap folyamán.

Európai dominó-effektus

A brüsszeli közlemény külön kiemeli, hogy mivel a megtámadott rendszerek szorosan kapcsolódnak más európai repülőterek informatikai hálózataihoz, a fennakadások várhatóan nem korlátozódnak csupán Belgiumra. Az összeköttetések miatt más légikikötőkben is tapasztalhatók lehetnek késések és információs anomáliák, különösen azoknál a járatoknál, amelyek Brüsszelből érkeznek vagy oda tartanak.

A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, de arról egyelőre nincs információ, hogy a rendszerek mikor állhatnak helyre teljesen. A kibertámadás eredetéről és az elkövetők indítékairól a hatóságok vizsgálatot indítottak.