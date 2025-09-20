11 perce
Káosz az európai reptekeren: Kibertámadás miatt törölnek járatokat
Jelentős fennakadásokra és akár járattörlésekre is számítaniuk kell az utazóknak a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren, miután az intézményt szombatra virradó éjjel kibertámadás érte. A probléma a teljes európai légi közlekedésre hatással lehet.
Káosz az európai reptereken
Forrás: Pixabay
A repülőtér üzemeltetője kora reggel adott ki közleményt, melyben arról tájékoztattak, hogy egy célzott hekkertámadás miatt leálltak a digitális utasfelvételi és beszállítási rendszerek. Ez azt jelenti, hogy a repülőtér alapvető működését biztosító informatikai infrastruktúra bénult meg részlegesen.
Helyszíni check-in és türelem
A támadás következtében az online utasfelvétel jelenleg nem működik, a beszállókártyákat kizárólag a repülőtéri pultoknál, manuálisan tudják kiállítani a földi kiszolgáló személyzet tagjai. Ez a folyamat lényegesen lassabb a megszokottnál, ezért hatalmas sorok alakultak ki a terminálokon belül.
Az üzemeltető arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a járatuk aktuális státuszáról a légitársaságuk honlapján vagy ügyfélszolgálatánál, és a szokásosnál jóval több idővel érkezzenek a repülőtérre. A helyzet bizonytalansága miatt jelentős késésekre, sőt, akár járatok törlésére is számítani kell a nap folyamán.
Európai dominó-effektus
A brüsszeli közlemény külön kiemeli, hogy mivel a megtámadott rendszerek szorosan kapcsolódnak más európai repülőterek informatikai hálózataihoz, a fennakadások várhatóan nem korlátozódnak csupán Belgiumra. Az összeköttetések miatt más légikikötőkben is tapasztalhatók lehetnek késések és információs anomáliák, különösen azoknál a járatoknál, amelyek Brüsszelből érkeznek vagy oda tartanak.
A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, de arról egyelőre nincs információ, hogy a rendszerek mikor állhatnak helyre teljesen. A kibertámadás eredetéről és az elkövetők indítékairól a hatóságok vizsgálatot indítottak.