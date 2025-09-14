Rekord a 18. Felsőberki káposztafesztiválon - fotók

Olyan szép időben tartották meg szombaton a 18. Felsőberki káposztafesztivált, aminél kívánni sem lehetett volna szebbet, a nap éppen csak annyira sütött erősen, hogy az ember néhány percre az árnyékba kívánkozzon, utána meg ment vissza alája.

Bálint Kata 60 évig Komárom-Esztergomban élt, férjével 8 éve érkeztek Harasztifaluba, azóta nincs nélkülük káposztafesztivál Fotó: Cseh Gábor

A nagykorúvá lett fesztivál ráadásul rekordot is döntött, soha annyian nem jelentkeztek még a főzőversenyre mint idén. A 22 csapatnak, ahogyan mindig, mindössze egy szabályt kellett szem előtt tartani, kerüljön káposzta az ételeikbe, ha ez megvan, onnantól kezdve szabad a vásár. Így aztán a bográcsokban a legkülönfélébb ételek rotyogtak, a tárcsákon meg sercegtek a különlegességek.

Káposztafesztivál: a tócsi, a nokedli, meg a székely

Mi egy káposztás, szalonnás, kolbászos, nokedlivel indítottunk, de csak miután jól nyakon öntöttük fokhagymás tejföllel. És, hogy miért éppen nokedli? Mert ezt szeretik a gyerekek – mondta Stránczli Attila, aki nem mellesleg a káposztafesztivál egyik szervezője is. Ő mesélte azt is, hogy annak idején októberben volt a káposztázás, ködben, hidegben, néha esőben, gumicsizmában, beöltözve családias hangulatban főzött vagy tíz csapat. Jó volt az is, mostanra viszont a rendezvény kinőtte magát és néhány évvel ezelőtt egy hónappal előrébb is hozták, mert a jó időben jobban esik a focizás, az ugrálóvárazás, meg persze a főzés is. A Körmendhez tartozó Felsőberkifalu lélekszáma alig több mint száz fő, a káposztás napon viszont ottjártunkkor ránézésre is többen voltak. Persze érkeztek látogatók a szomszéd falvakból, Körmendről, meg persze távolabbról, Szombathelyről is. Innen jött Fülöp Norbert is, igaz neki édesanyja Felsőberkiből származik, ezért aztán gyerekként minden nyarát itt töltötte. Náluk egy német recept szerinti káposztás étel készült, amibe a combon, tarján és tejszínen kívül egy cseppnyi méz is került, mehetett volna bele még kömény is (az megy a káposztához), de az talán már sok lett volna az ízekből, így az szépen átvándorolt a kenyér gyanánt funkcionáló répás tócsiba. Nem kellett udvariaskodni, amikor az ételt dicsértük.