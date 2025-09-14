47 perce
Rekord a 18. Felsőberki káposztafesztiválon - fotók
Soha annyian nem főztek még egyszerre, mint most. Jó hangulattal, jó idővel és káposztás finomságokkal ünnepelte nagykorúságát Felsőberki legismertebb rendezvénye, a káposztafesztivál.
Olyan szép időben tartották meg szombaton a 18. Felsőberki káposztafesztivált, aminél kívánni sem lehetett volna szebbet, a nap éppen csak annyira sütött erősen, hogy az ember néhány percre az árnyékba kívánkozzon, utána meg ment vissza alája.
A nagykorúvá lett fesztivál ráadásul rekordot is döntött, soha annyian nem jelentkeztek még a főzőversenyre mint idén. A 22 csapatnak, ahogyan mindig, mindössze egy szabályt kellett szem előtt tartani, kerüljön káposzta az ételeikbe, ha ez megvan, onnantól kezdve szabad a vásár. Így aztán a bográcsokban a legkülönfélébb ételek rotyogtak, a tárcsákon meg sercegtek a különlegességek.
Káposztafesztivál: a tócsi, a nokedli, meg a székely
Mi egy káposztás, szalonnás, kolbászos, nokedlivel indítottunk, de csak miután jól nyakon öntöttük fokhagymás tejföllel. És, hogy miért éppen nokedli? Mert ezt szeretik a gyerekek – mondta Stránczli Attila, aki nem mellesleg a káposztafesztivál egyik szervezője is. Ő mesélte azt is, hogy annak idején októberben volt a káposztázás, ködben, hidegben, néha esőben, gumicsizmában, beöltözve családias hangulatban főzött vagy tíz csapat. Jó volt az is, mostanra viszont a rendezvény kinőtte magát és néhány évvel ezelőtt egy hónappal előrébb is hozták, mert a jó időben jobban esik a focizás, az ugrálóvárazás, meg persze a főzés is. A Körmendhez tartozó Felsőberkifalu lélekszáma alig több mint száz fő, a káposztás napon viszont ottjártunkkor ránézésre is többen voltak. Persze érkeztek látogatók a szomszéd falvakból, Körmendről, meg persze távolabbról, Szombathelyről is. Innen jött Fülöp Norbert is, igaz neki édesanyja Felsőberkiből származik, ezért aztán gyerekként minden nyarát itt töltötte. Náluk egy német recept szerinti káposztás étel készült, amibe a combon, tarján és tejszínen kívül egy cseppnyi méz is került, mehetett volna bele még kömény is (az megy a káposztához), de az talán már sok lett volna az ízekből, így az szépen átvándorolt a kenyér gyanánt funkcionáló répás tócsiba. Nem kellett udvariaskodni, amikor az ételt dicsértük.
18. Felsőberki káposztafesztiválFotók: Cseh Gábor
Tócsiból ettünk egy másik verziót is, ebben már szalonna is volt, de járt hozzá még zakuszka, vagy tejföl is tetszés szerint. Nekünk tetszett mindegyik. A különleges fogást Bálint Katának köszönhettük, aki mint megtudtuk, nem szeret főzni, alkotni viszont igen, ezért aztán mindig részt vesznek a káposztafesztiválon, legalábbis amióta itt élnek a környéken, mert 60 évig ez nem így volt. Mikor nyolc éve férjével nyugdíjasok lettek, úgy döntöttek, hogy változtatni szeretnének, otthagyták Komárom-Esztergom vármegyét és elindultak Zalába, de végül Harasztifaluban leltek otthonra. A falut és vele egész vas vármegyét, azóta is úgy imádják, ahogy van.
- A főzők többsége persze tősgyökeres helyi volt, Papp László is – Nézd csak, látod azt a nagy fehér fát, ott lakom én – mutatott hátra, az ugrálóváron túlra, miközben nem győzte hangsúlyozni, hogy székelykáposztája már nem tudott volna klasszikusabb lenni, nincs benne semmi csavar, sem titkos fűszer, csak ami kell, de abból aztán minden. Különben is, amott a tárcsán igazi különlegesség készül: kínai csirkés káposzta.
A főzőverseny eredményét Szabó Barna polgármester hirdette ki, de csak miután megköszönte minden jelenlévőnek, hogy ismét sikerült így összehozni a fesztivált – A szokásos jó kedveteket őrizzétek meg és ezt a rendezvényt még évtizedeken keresztül vigyétek tovább, mert példaértékű amit csináltok – hangsúlyozta. Harmadik lett a Mami, második a Papi csapata (a hasonlóság a csapatnévben nem véletlen, ők egy család és amúgy Papi, alias Papp László), az első helyet pedig a Vasi gumimacik szerezték meg.
A káposztafesztivál persze nemcsak az ételekről szólt, hanem az együttlétről és a gazdag programkínálatról. Nem volt hiány egyikből sem, ameddig mi ott voltunk nem is pihentek a mikrofonok egy percet sem, végig dübörgött a rock és mindig akadt jelentkező, aki besegített az énekesnek.