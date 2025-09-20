1 órája
Kapu Tibor megszólalt a földönkívüliekről: nagyon furcsa, amit mondott
Kapu Tibor, amióta visszatért az űrből az egész országban tapasztalhatja, hogy mennyien rajonganak érte. Rengeteg közönségtalálkozón vett részt és egymás után készülnek vele az interjúk. Nagyon sokakat érdekel ez is, hogy Kapu Tibor, egy igazi kutatóűrhajós mit mond a földönkívüliekről.
A magyar űrkutatás történetének új fejezete kezdődött, amikor az Axiom Space Ax-4 missziója fedélzetén Kapu Tibor kutatóűrhajóssal 2025. június 25-én 8 óra 31 perckor útnak indult a világűrbe, az életre szóló és történelmi élményeiről pedig azóta már több izgalmas előadásban is beszámolt.
Kapu Tibor történelmet írt az Ax-4 legénységének magyar tagjaként
Kapu Tibor 2025. június 25-én történelmet írt, az Ax-4 legénységének magyar tagjaként megjárta a világűrt. A 32 éves nyíregyházi gépészmérnök túlteljesítette gyermekkori álmát, ami az volt, hogy vadászpilóta lesz. Kapu Tibor űrhajós lett,
ő a második magyar ember, aki kutatóűrhajósként eljutott a világűrbe és az ott töltött idő alatt, több mint 60 kutatásban vehetett részt.
2025. július 15-én tért vissza a Földre az Axiom–4 misszió keretében, miután 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson. A leszállás után Houstonban rehabilitációs programban vett részt, majd augusztus közepén tért vissza Magyarországra. Azóta több közönségtalálkozón vett részt és interjúkat adott.
Megdöbbentő, amit Kapu Tibor a földönkívüliekről mondott
Balázsék reggeli műsorában is megfordult, ahol elmesélt mindent a küldetéssel kapcsolatba, amit a felkészülés során és a világűrben tapasztalt. Nagyon érdekes volt az űrhajósok mindennapjairól szóló beszámoló, Balázs pedig viccesen rákérdezett arra is, hogy láttak-e földönkívülieket a világűrben. Egy korábbi beszélgetésükben is felmerült már ez a téma, de Kapu Tibor mindkét alkalommal ugyanazzal a mondattal hárította el a kérdést:
erről nem beszélhetek
- mondta a kutatóűrhajós.
Kapu Tibor tehát nem mondott semmi érdemit, amin sokan megdöbbentek és azok, akik hisznek a földönkívüli élet létezésébe természetesen egyből arra következtettek, hogy valamit titkolni akar. Pedig feltehetően nem ez oka annak, hogy hallgat. Sokkal inkább az, hogy az űrhajósokat kiképzik arra is, hogy pontosan, fegyelmezetten kommunikáljanak. Éppen azért, mert minden kijelentésük óriási médiafigyelmet kap. Ha valaki viccből vagy bizonytalan észlelés alapján ufókról és „idegenekről” beszélne, az félreértésekhez és pánikhoz vezethetne. A NASA és más űrügynökségek hivatalos álláspontja pedig az, hogy nincs bizonyíték idegen civilizációkkal létezésére.
Mit mondtak más űrhajósok a földönkívüliekről?
Több amerikai űrhajós is célzott vagy beszélt a földönkívüli élet lehetőségéről. Edgar Mitchell, Apollo–14 tagja volt és nyíltan beszélt arról, hogy hisz a földönkívüliek létezésében, és szerinte a kormányok titkolják az UFO-észleléseket. Gordon Cooper, Már a ’60-as években beszélt arról, hogy látott ismeretlen repülő tárgyakat. Sőt azt állította, hogy az Edwards légibázison dolgozva repülőgéppel üldözött is egyet. Később az ENSZ-hez is fordult az UFO-k vizsgálata ügyében. Story Musgrave pedig egyszer egy tréfás megjegyzést tett: azt mondta egy előadásán, hogy az űrben „valami figyelhet minket” - ezt pedig sokan úgy értékelték, mintha vallomás lenne földönkívüliekről. Azt is mondta: „Az univerzum túl nagy ahhoz, hogy egyedül legyünk. Biztos vagyok benne, hogy léteznek más életformák.” De ez is csak filozófiai vélemény volt, nem pedig az ő tapasztalat az űrből.
Az űrhajósok közül tehát senki nem volt, aki bármilyen bizonyítékkal szolgált volna arra, hogy a földönkívüli élet valóban létezik.
Nyíregyházáról a világűrbe: minden, amit Kapu Tiborról tudni kell
