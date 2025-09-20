Kapu Tibor megszólalt a földönkívüliekről: nagyon furcsa, amit mondott

A magyar űrkutatás történetének új fejezete kezdődött, amikor az Axiom Space Ax-4 missziója fedélzetén Kapu Tibor kutatóűrhajóssal 2025. június 25-én 8 óra 31 perckor útnak indult a világűrbe, az életre szóló és történelmi élményeiről pedig azóta már több izgalmas előadásban is beszámolt.

Kapu Tibor

Forrás: HUNOR - MAGYAR ŰRHAJÓS PROGRAM

Kapu Tibor történelmet írt az Ax-4 legénységének magyar tagjaként

Kapu Tibor 2025. június 25-én történelmet írt, az Ax-4 legénységének magyar tagjaként megjárta a világűrt. A 32 éves nyíregyházi gépészmérnök túlteljesítette gyermekkori álmát, ami az volt, hogy vadászpilóta lesz. Kapu Tibor űrhajós lett,

ő a második magyar ember, aki kutatóűrhajósként eljutott a világűrbe és az ott töltött idő alatt, több mint 60 kutatásban vehetett részt.

2025. július 15-én tért vissza a Földre az Axiom–4 misszió keretében, miután 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson. A leszállás után Houstonban rehabilitációs programban vett részt, majd augusztus közepén tért vissza Magyarországra. Azóta több közönségtalálkozón vett részt és interjúkat adott.