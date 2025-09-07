szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Polgári Piknik

1 órája

Kapu Tibor is ott lesz a kötcsei pikniken, és élményeiről mesél majd

Címkék#Tisza Párt#Kapu Tibor#Kötcsei Találkozó#polgármester#Deutsch Tamás

Orbán Viktor miniszterelnök délután 4 órakor fogja elmondani beszédét. Áder János, Kövér László, Deutsch Tamás és Kapu Tibor is fel fog szólalni a Kötcsei Találkozón – adta hírül az első számú Digitális Polgári Körben Kavecsánszki Ádám.

Vaol.hu

A Magyar Nemzet tudósítása szerint, az első számú Digitális Polgári Körben Kavecsánszki Ádám kiemelte: "Ma lesz Kötcse. Az igazi". A polgári piknik egyik szervezője azt írta, 2004 óta rendezik meg békésen a Kötcsei Találkozót, azonban idén „kicsit kalandosabb lesz”. 

kapu tibor
Háromnegyed négykor Kapu Tibor magyar űrhajós fog beszámolót tartani
Forrás: VN-archív

Kezdésnek Áder János egykori köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselővel fog beszélgetni. 

Ekkor beszél Kapu Tibor

Ezután háromnegyed négykor Kapu Tibor magyar űrhajós fog beszámolót tartani, végül pedig Orbán Viktor miniszterelnök fogja zárni a rendezvényt 4 órakor kezdődő beszédével.

Kötcsén hangzik el Orbán Viktor évadnyitó beszéde

A hagyományosan nagy jelentőségű kötcsei találkozón a miniszterelnök is beszédet mond és értékeli a jelen politikai helyzetet. A Vaol.hu-n percről percre számolunk be a nap legfontosabb eseményeiről, Orbán Viktor beszédéről.

Volt, aki eltévedt

Köcskön kereste a kötcsei rendezvényt a Tisza Párt egyik szimpatizánsa - értesült a Vas Népe a Vas vármegyei falu polgármesterétől. 

Mint megírtuk, a köcski polgármester házának kertjében bóklászott az asszony, amikor Magyar Tibor megszólította, mi járatban erre. A nő annyit válaszolt, a hátsó házhoz megy, mire Magyar Tibor jelezte felé, magánterület, ahol átmenne. A váratlan “vendég” erre szó nélkül távozott. A faluban később másoktól is útbaigazítást kért a nő, aki (Tisza Párt) “a rendezvényt” kereste a Vas vármegyei faluban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu