Kapu Tibor is ott lesz a kötcsei pikniken, és élményeiről mesél majd
Orbán Viktor miniszterelnök délután 4 órakor fogja elmondani beszédét. Áder János, Kövér László, Deutsch Tamás és Kapu Tibor is fel fog szólalni a Kötcsei Találkozón – adta hírül az első számú Digitális Polgári Körben Kavecsánszki Ádám.
A Magyar Nemzet tudósítása szerint, az első számú Digitális Polgári Körben Kavecsánszki Ádám kiemelte: "Ma lesz Kötcse. Az igazi". A polgári piknik egyik szervezője azt írta, 2004 óta rendezik meg békésen a Kötcsei Találkozót, azonban idén „kicsit kalandosabb lesz”.
Kezdésnek Áder János egykori köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselővel fog beszélgetni.
Ekkor beszél Kapu Tibor
Ezután háromnegyed négykor Kapu Tibor magyar űrhajós fog beszámolót tartani, végül pedig Orbán Viktor miniszterelnök fogja zárni a rendezvényt 4 órakor kezdődő beszédével.
Kötcsén hangzik el Orbán Viktor évadnyitó beszéde
A hagyományosan nagy jelentőségű kötcsei találkozón a miniszterelnök is beszédet mond és értékeli a jelen politikai helyzetet. A Vaol.hu-n percről percre számolunk be a nap legfontosabb eseményeiről, Orbán Viktor beszédéről.
Volt, aki eltévedt
Köcskön kereste a kötcsei rendezvényt a Tisza Párt egyik szimpatizánsa - értesült a Vas Népe a Vas vármegyei falu polgármesterétől.
Mint megírtuk, a köcski polgármester házának kertjében bóklászott az asszony, amikor Magyar Tibor megszólította, mi járatban erre. A nő annyit válaszolt, a hátsó házhoz megy, mire Magyar Tibor jelezte felé, magánterület, ahol átmenne. A váratlan “vendég” erre szó nélkül távozott. A faluban később másoktól is útbaigazítást kért a nő, aki (Tisza Párt) “a rendezvényt” kereste a Vas vármegyei faluban.