Kapu Tibor is ott lesz a kötcsei pikniken, és élményeiről mesél majd

A Magyar Nemzet tudósítása szerint, az első számú Digitális Polgári Körben Kavecsánszki Ádám kiemelte: "Ma lesz Kötcse. Az igazi". A polgári piknik egyik szervezője azt írta, 2004 óta rendezik meg békésen a Kötcsei Találkozót, azonban idén „kicsit kalandosabb lesz”.

Háromnegyed négykor Kapu Tibor magyar űrhajós fog beszámolót tartani

Kezdésnek Áder János egykori köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselővel fog beszélgetni.

Ezután háromnegyed négykor Kapu Tibor magyar űrhajós fog beszámolót tartani, végül pedig Orbán Viktor miniszterelnök fogja zárni a rendezvényt 4 órakor kezdődő beszédével.

A hagyományosan nagy jelentőségű kötcsei találkozón a miniszterelnök is beszédet mond és értékeli a jelen politikai helyzetet. A Vaol.hu-n percről percre számolunk be a nap legfontosabb eseményeiről, Orbán Viktor beszédéről.

Volt, aki eltévedt

Köcskön kereste a kötcsei rendezvényt a Tisza Párt egyik szimpatizánsa - értesült a Vas Népe a Vas vármegyei falu polgármesterétől.

Mint megírtuk, a köcski polgármester házának kertjében bóklászott az asszony, amikor Magyar Tibor megszólította, mi járatban erre. A nő annyit válaszolt, a hátsó házhoz megy, mire Magyar Tibor jelezte felé, magánterület, ahol átmenne. A váratlan “vendég” erre szó nélkül távozott. A faluban később másoktól is útbaigazítást kért a nő, aki (Tisza Párt) “a rendezvényt” kereste a Vas vármegyei faluban.