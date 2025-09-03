szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Körkép

Karácsony már szeptemberben? Igen, idén is ellepték a boltokat a dekorációk

Szeptember eleje van, az iskolapadnál még a füzetekkel küzdünk, de a boltok polcain már csillagszórók és karácsonyfa gömbök ragyognak. Úgy tűnik, a karácsony szezonja egyre korábban kezdődik, és egyre többen élvezik a készülődést.

Gáspár Eszter

Még csak most kezdődött el az iskola, épphogy sikerült visszarázódni a hétfő reggelekbe és a matekleckékbe… de a boltok polcain már karácsonyi fények ragyognak, szaloncukor csábít és a Mikulás is mosolyog a díszekről. Az ember ilyenkor kicsit összezavarodik: „Várjunk csak, nem most tettük el a strandpapucsot?”

Karácsony már szeptemberben?
Forrás: pexels

Karácsonyig még 114 nap van , de a szaloncukor és a fények már most csábítanak.

Karácsony: a kereskedelemben évről évre korábban indul a karácsonyi szezon, és lassan tényleg ott tartunk, hogy húsvét után egyből karácsonyi dekoráció következik. Tojásból szaloncukor, nyuszi után Jézuska – kész gyorsított pálya a naptárban.

Meglepő módon azonban sokan kifejezetten örülnek ennek a trendnek. Vannak, akik egyszerűen kihagyják az őszi dekorációt, és a nyárból rögtön karácsonyi hangulatba váltanak. Ők azok a lelkes karácsonyrajongók, akik szerint sosem lehet túl korán elővenni a fényfüzért, és már szeptemberben boldogan kapcsolják be a gyertyafény mellett a Jingle Bells-t.

Mások persze inkább mosolyognak rajta, vagy éppen értetlenül csóválják a fejüket: „Helló, a Mikulás még mindig szabadságon van!” 

És valóban: furcsa érzés, hogy miközben kint még 25 fok van, bent már havas fenyőerdő fogad minket.

Akár örömmel, akár hitetlenkedve fogadjuk, egy biztos: a karácsony már rég nem decemberben kezdődik. És bár néha túlzásnak tűnik, mégis van valami megnyugtató abban, hogy a csillogás, a fények és a karácsonyi hangulat ilyen korán beköltözik a mindennapjainkba. Ha pedig így haladunk, jövő nyáron talán koktéllal a kézben, strandpapucsban díszítjük majd a fát.

 

