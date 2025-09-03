Baleset
1 órája
Karambol történt Szombathely határában
Szombathely határában történt a baleset.
Összeütközött két személyautó a 89-es főúton, Szombathely határában, a séi elágazásnál. A szombathelyi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás lehet - számolt be róla a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
