Művészet és jótékonyság kéz a kézben jár

Kardos Tamás fotóművész képei adományért cserébe hazavihetők

Kardos Tamás fotóművész munkáiból nyílt tárlat Miénk a világ címmel Kőszegen az Írottkő Hotel aulájában. A kiállításon bemutatott 51 kép mindegyike adományért cserébe hazavihető. A bevétel beteg gyermekek gyógyulását támogatja, mindennapjait könnyíti.

Tóth Katalin

Kardos Tamás öt éve tagja a Csók István Művészkör Egyesületnek, a megnyitón Jencsky Beatrix alelnök mutatta be a népes közönségnek: 1954-ben Szolnokon született, az első fizetéséből vette meg az első fényképezőgépét, a fotózás életformájává vált.

Kardos Tamás képei adományért cserébe hazavihetők.
Kardos Tamás képei adományért cserébe hazavihetők.
Fotó: Kámán Zoltán

Miénk a világ: Kardos Tamás munkáiból nyílt tárlat 

Kórházi fotósként kezdett, később digitális nyomdát nyitott, és megvalósította álmát. Hetvennégy országban járt kamerájával, hatvan év után költözött Kőszegszerdahelyre, és azonnal becsatlakozott a kulturális életbe Kőszegen és Szombathelyen. A kőszegi hotel aulájában a mostani a második önálló kiállítása és a harmadik alkalom, hogy a fotóit jótékony célra ajánlja fel.

A Rotary Club Szombathely védnökségével

A jótékonysági tárlaton védnökséget vállalt a Rotary Club Szombathely. A közjóért küldetést vállaló szervezet országos közszolgálati vezetője, Kiss-Kocsis Ágnes méltatta Kardos Tamás elkötelezettségét. A művészet és az önzetlenség találkozása mindig különleges. Az alkotó fotói nemcsak a világ szépségét mutatják meg, hanem reményt, hitet és erőt is hordoznak. Nála a művészet és a jótékonyság kéz a kézben jár – fogalmazta meg.

Kardos Tamás rendelkezik a gyermeki rácsodálkozás képességével, és képes arra, hogy a pillanatot megragadja és továbbítsa. Fotói kivétel nélkül több rétegűek. Képeivel a jótett missziót is felvállalta a Rotary Clubbal és a Myrtill Alapítvánnyal közösen – így méltatta a fotográfust Básthy Béla, Kőszeg polgármestere. 

A Kőszegi Beteg Gyermekekért – Myrtill Alapítvány a kedvezményezett

A megnyitón fellépett Soskó András operaénekes – felesége, Gráf Györgyi kísérte zongorán. A művésznő az alapítvány alapítójaként mondott köszönetet Kardos Tamásnak. A Kőszegen és Kőszeg környékén élő súlyosan beteg gyermekek gyógyításához, gyógykezeléséhez és rehabilitációjához nyújt anyagi támogatást 18 éve a Kőszegi Beteg Gyermekekért – Myrtill Alapítvány. A szervezet nevében Kőhalminé Major Judit elnök fejezte ki háláját mindazoknak, akik lehetővé teszik a családok segítését. Scheer Félix Dominik vadászkürtön játszott a megnyitón, Szatori Boldizsár Vajk dobszólót adott elő. A kiállítás október 10-én zárul. A képek adományért cserébe hazavihetők.

 

