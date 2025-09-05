Így búcsúznak Vasban Kásler Miklóstól

Ahogy arról korábban írtunk, 75 éves korában elhunyt Kásler Miklós, aki korábban az emberi erőforrások minisztere volt - írta a Magyar Nemzet.

A sárvári kötődésű volt minisztertől sokan búcsúznak Vasban is. Bejegyzést osztott meg Kondora István, Sárvár polgármestere is, ismert Kásler Miklós a város díszpolgára volt.

A volt minisztertől búcsúzik Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is.

Valamint együttérző bejegyzést tett közzé Vámos Zoltán főispán is.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke pedig az alábbi bejegyzéssel búcsúzott tőle.