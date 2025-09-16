szeptember 16., kedd

Gyász

1 órája

Kiderült, mikor helyezik örök nyugalomra Kásler Miklóst

Címkék#Sárvár#gyász#Kásler Miklós

Vaol.hu

Közzétették Kásler Miklós temetésének időpontját. Sárvár Lendületben közösségi oldalán adott hírt arról, hogy Kásler Miklós búcsúztatására és temetésére katolikus szertartás szerint szeptember 19-én 13 órakor körül sor a sárvári Sári temetőben. 

Kásler Miklós
Kásler Miklós Sárvár díszpolgára volt
Forrás: Magyar Nemzet

Az onkológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Emberi Erőforrások Minisztériumát 2018 és 2022 között vezető egykori miniszter 76. életévében halt meg, szeptember 5-én.

Kásler Miklós Sárvár díszpolgára volt

Kásler Miklós 2012. október 23-án vehette át Sárvári díszpolgára címét. A miniszter ezer szálon kötődött Sárvárhoz.

Tiszta szívből csak azt tudom kívánni az újabb generációknak, hogy tudják elválasztani a jót a rossztól és próbáljanak meg emberhez méltó életet élni

 – mondta az átadó ünnepségen Kásler Miklós.

