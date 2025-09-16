1 órája
Kiderült, mikor helyezik örök nyugalomra Kásler Miklóst
Közzétették Kásler Miklós temetésének időpontját. Sárvár Lendületben közösségi oldalán adott hírt arról, hogy Kásler Miklós búcsúztatására és temetésére katolikus szertartás szerint szeptember 19-én 13 órakor körül sor a sárvári Sári temetőben.
Az onkológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Emberi Erőforrások Minisztériumát 2018 és 2022 között vezető egykori miniszter 76. életévében halt meg, szeptember 5-én.
Kásler Miklós Sárvár díszpolgára volt
Kásler Miklós 2012. október 23-án vehette át Sárvári díszpolgára címét. A miniszter ezer szálon kötődött Sárvárhoz.
Tiszta szívből csak azt tudom kívánni az újabb generációknak, hogy tudják elválasztani a jót a rossztól és próbáljanak meg emberhez méltó életet élni
– mondta az átadó ünnepségen Kásler Miklós.