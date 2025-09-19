Sárváron helyezik örök nyugalomra Prof. Dr. Kásler Miklóst - fotók

Sárváron helyezik örök nyugalomra Kásler Miklós minisztert, Sárvár és Vas vármegye díszpolgárát. Szeptember 5-én elsők között adtunk hírt arról, hogy 75 éves korában elhunyt Kásler Miklós onkológus, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, 2018 és 2022 között az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. Kásler Miklós 2012. október 23-án vehette át Sárvári díszpolgára címét, 2018-ban pedig Vas vármegye első díszpolgára lett. A miniszter ezer szálon kötődött a Rába-parti városhoz. A Sárvár Lendületben közösségi oldalán adott hírt arról, hogy Kásler Miklós búcsúztatását és temetését katolikus szertartás szerint szeptember 19-én 13 órakor a sárvári Sári temetőben tartják. Kásler Miklóst a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti.

Kásler Miklóst Sárváron helyezik örök nyugalomra.

Forrás: Cseh Gábor

Kásler Miklós temetése

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori miniszterét utolsó útjára kísérte Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Részt vettek a szertartáson Nagy János a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, Rétvári Bence belügyi államtitkár, valamint Vas vármegye vezető közéleti szereplői: Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, V. Németh Zsolt államtitkár, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője, Vámos Zoltán főispán, valamint a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Majthényi László és alelnöke, Kondora Bálint, továbbá Sárvár város polgármester Kondora István.