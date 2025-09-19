46 perce
Sárváron helyezik örök nyugalomra Prof. Dr. Kásler Miklóst - fotók
Sárváron helyezik örök nyugalomra a minisztert, Sárvár és Vas vármegye díszpolgárát.
Sárváron helyezik örök nyugalomra Kásler Miklós minisztert, Sárvár és Vas vármegye díszpolgárát. Szeptember 5-én elsők között adtunk hírt arról, hogy 75 éves korában elhunyt Kásler Miklós onkológus, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, 2018 és 2022 között az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. Kásler Miklós 2012. október 23-án vehette át Sárvári díszpolgára címét, 2018-ban pedig Vas vármegye első díszpolgára lett. A miniszter ezer szálon kötődött a Rába-parti városhoz. A Sárvár Lendületben közösségi oldalán adott hírt arról, hogy Kásler Miklós búcsúztatását és temetését katolikus szertartás szerint szeptember 19-én 13 órakor a sárvári Sári temetőben tartják. Kásler Miklóst a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti.
Kásler Miklós temetése
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori miniszterét utolsó útjára kísérte Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Részt vettek a szertartáson Nagy János a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, Rétvári Bence belügyi államtitkár, valamint Vas vármegye vezető közéleti szereplői: Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, V. Németh Zsolt államtitkár, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője, Vámos Zoltán főispán, valamint a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Majthényi László és alelnöke, Kondora Bálint, továbbá Sárvár város polgármester Kondora István.
Kásler Miklós temetéseFotók: Cseh Gábor
Lerótta kegyeletét Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, érdemes művész is.