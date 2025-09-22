szeptember 22., hétfő

Többcélú használat

2 órája

Kastélyt vennél? Akkor ez az ingatan rád vár!

Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, szerkezetileg egy jól megépített, boltíves rendszerű vastag falakkal épült ingatlanról van szó. A kastély tetőszerkezete erős és stabil.

Vaol.hu

Az ingatlan.com hirdetési oldalon találtunk rá az eladó egyházashetyei kastélyra. A leírásban olvasható, az ingatlan a település központjában található, parkosított környezetben. A kastély, a Gotthárd-Felsőbüki Nagy-kastély épülete, mely később iskola volt; napjainkban üresen áll. Jellemzője, a nagy telek, a csendes környezet és a tágas terek. 

Kastély
Eladó egy kastély
Forrás: ingatlan.com

Eladó kastély - A további részletek

Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van. Szerkezetileg egy jól megépített, boltíves rendszerű vastag falakkal épült ingatlanról van szó. Tető szerkezete erős és stabil. Az épület együttes három szintes, pince, földszint, emelet. A település, gyógyfürdők mellett és közelében helyezkedik el. (Borgáta, Mesteri, Sárvár, Celldömölk ...). Az ingatlan kellő felújítása után, felhasználása többcélú lehet, akár idősek otthona, apartmanház, hotel.

A további részletek és fotók a kastélyról, IDE kattintva érhetők el >>

