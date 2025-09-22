Kastélyt vennél? Akkor ez az ingatan rád vár!

Az ingatlan.com hirdetési oldalon találtunk rá az eladó egyházashetyei kastélyra. A leírásban olvasható, az ingatlan a település központjában található, parkosított környezetben. A kastély, a Gotthárd-Felsőbüki Nagy-kastély épülete, mely később iskola volt; napjainkban üresen áll. Jellemzője, a nagy telek, a csendes környezet és a tágas terek.

Eladó egy kastély

Forrás: ingatlan.com

Eladó kastély - A további részletek

Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van. Szerkezetileg egy jól megépített, boltíves rendszerű vastag falakkal épült ingatlanról van szó. Tető szerkezete erős és stabil. Az épület együttes három szintes, pince, földszint, emelet. A település, gyógyfürdők mellett és közelében helyezkedik el. (Borgáta, Mesteri, Sárvár, Celldömölk ...). Az ingatlan kellő felújítása után, felhasználása többcélú lehet, akár idősek otthona, apartmanház, hotel.

