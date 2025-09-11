szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több, mint gyanús

2 órája

Minden perc számít: különös részletek derülnek ki a túrázás után eltűnt lányról

Címkék#rendőrség#Kaszás Nikolett#Spartacus-tanösvény

Vasárnap este adott utoljára hírt magáról az eltűnt lány. Kaszás Nikolett a Pilisben volt és túrázás után üzent a szeretteinek, de hétfőn már senki nem ért el és azóta sem. Nagy erőkkel keresik a barátai és a rendőrség is.

Öt napja remegve várja a családja, hogy Kaszás Nikolett hírt adjon magáról. A 27 éves eltűnt lány, aki egy pilisi túrázás után tűnt el megbízható ember, ezért sem értik, hogy miért nem jelentkezik és pont ezért gondolja a családja és az ismerősei is, hogy valami baj történhetett vele. Mindenki őt keresi most, önkéntesek, a család és a rendőrség is. Tény, azon a területen, ahol túrázott nem találtak arra utaló nyomot, hogy ott baja eset volna. Este még kommunikált a szeretteivel is, de éjszaka történt valami rejtélyes, ha ezt megfejtik a rendőrök, lehet, hogy az is kiderül, miért tűnt el Kaszás Nikolett...

Kaszás Nikolett
Eltűnt Kaszás Nikolett
Forrás: police.hu

Kaszás Nikolett: családtagok, önkéntesek, rendőrök keresik nagy erőkkel

Az tudjuk, hogy a Spartacus-tanösvényen járt és azt is tudjuk, hogy van olyan túrázó, aki úgy nyilatkozott, hogy találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel. A Pest vármegyei rendőrség kérésére átvizsgáltuk a Spartacus-tanösvény azon szakaszát ahol az eddigi tapasztalatunk alapján baleset történhet egy túrázóval -  de semmi nyomot nem találtak, ami balesetre utalt volna. A rendelkezésre álló információk alapján a prioritást élvező pontokon a területet élőerővel és technikai eszközökkel vizsgáltuk át. A tanösvény jellemzője, hogy jelentős része keskeny egyszemélyes nyomvonal. Az általunk átkutatott részek a nyomvonal melletti szakadékokkal, meredek rézsükkel tagolt szakaszok - írja a közösségi oldalukon a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Kaszás Nikolettet a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is keresi
Kaszás Nikolettet a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is keresi
Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Fordulat: Niki nem a Pilisben tűnt el, de nem is Budapesten

Számukra a Pilis erdős területe olyan, mint egy nyitott könyv. Minden szegletét otthonosan ismerik, önkénteseik tapasztalt kutató-mentők és mindannyian a környéken élnek, gyakorlott túrázók. Eddig, aki ott tűnt el, mindenkit megtaláltak. Azt mondják, ha Niki ott lenne, már megtalálták volna. Szerintük nem a Pilisben tűnt el...

Érdekes fordulat, de a rendőrség egyelőre nem nyilatkozik róla bővebben, hogy korábban a budapesti, csütörtök déltől azonban már a Monori Rendőrkapitányság rendelt el körözést a lány eltűnése miatt. 

Ez azt jelenti, hogy a lány nem Budapestre mehetett az albérletébe a túra után, hanem a szülővárosába, ezért ott kutathatják a nyomát ezután nagyobb erővel a rendőrök.

Ez a leggyanúsabb Kaszás Nikolett eltűnésével kapcsolatban

Az eddigi nyilvános információk szerint a 27 éves 160 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú Kaszás Nikolett szeptember 7-én vasárnap reggel a VIII. kerületi otthonából túrázni indult. Nagy Laci eltűnt kereső a Borsnak számolt be az eltűnés rejtélyes részleteiről.

Az első információink az volt, hogy túrázni indult, ám senki sem tudta, hogy hová ment – kezdte Laci. 

Két lehetőség jött szóba, de végül kiderült, hogy a Rám-szakadékhoz ment vasárnap. Itt mérték be a telefonját a rendőrök utoljára. 

Sikerült felvennem a kapcsolatot a családjával is, így közelebbi képet kaptunk a részletekről. Elmondták, hogy Nikolett a túrát biztonságosan teljesítette, ugyanis este nyolc óra körül még írt a barátjának, hogy minden rendben van vele. Ezt követően hajnali kettő körül volt az utolsó beszélgetése a párjával, elköszönt tőle, jó éjszakát kívánt neki. Így a férfinak is úgy tűnt, hogy minden rendben. Azonban itt van egy furcsaság. Nyolckor még bemérték a telefonját, de hajnalban már nem, így a jó éjt üzenetet, vélhetően nem a telefonjáról írhatta.

Nikolettet az eltűnése előtti időben hívta egy szám, de furcsa, mert azóta a rendőrség sem tudja lenyomozni az ismeretlen hívót. Senki sem tudja, ki próbálta meg elérni a lányt az eltűnése előtt

– meséli tovább. Majd másnap – hétfőn – úgy derült fény arra, hogy Nikivel történhetett valami, hogy a bőrdíszműves cég, ahol a lány dolgozott telefonált, hogy a fiatal lány nem ment dolgozni. Ekkor már ki volt kapcsolva a telefonja is.

Azért is nagyon furcsa ez az eltűnés, mert a fiatalnak nem volt pszichés problémája, nem volt beteg, látszólag nem volt szerelmi problémája… Mi folytatjuk a keresést! Minden erőnkkel azon leszünk, hogy Nikolett haza térhessen

– zárta Laci.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu